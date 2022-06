Glosse: Der Hinterthurgau kann Grossanlass

Trainingsauftakt Die Ruhe vor dem Sturm? FCSG-Trainer Peter Zeidler erwartet keinen Exodus, trotzdem sollen zwei bis drei weitere neue Spieler kommen

Der FC St.Gallen startet ohne fünf Internationale in die Saisonvorbereitung. Und ab Mittwoch sind die «Espen on Tour». Ein Überblick in acht Fragen und Antworten.