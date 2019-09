Fertig lustig Zmittagsabfertigung: Die Hüttwiler Primarschüler haben endlich ihren eigenen Mittagstisch Die Odyssee hat ein Ende. Der Hüttwiler Primar-Mittagstisch hat ein neues Daheim – im ehemaligen Polizeiposten. Der grosse Standortvorteil: Die Räumlichkeiten sind keine zwei Gehminuten von Schulhaus und Kindergarten entfernt. Mathias Frei

Am Hüttwiler Mittagstisch gibt es als Hauptgang Chicken-Nuggets, Brathärdöpfeli und Gemüse. (Bild: Mathias Frei)

Die bringen einen rechten Hunger mit – so, wie sie angerannt kommen. Ihnen folgen ein Vater und eine Mutter des Betreuerteams. Es ist kurz vor Mittag. Dienstags und donnerstags ist der Hüttwiler Primar-Mittagstisch offen. Bis zu 14 Kindergärtler und Primarschüler essen hier, danach können sie sich bis 13.15 Uhr vertun, im ehemaligen Polizeiposten. Hier haben sie mit ihrem Mittagstisch endlich ein Daheim gefunden. An diesem Mittag gibt es Salat, Chicken-Nuggets mit Brathärdöpfeli und mediterranem Gemüse sowie ein Dessert. Das Massnahmenzentrum Kalchrain liefert die frisch zubereiteten Mahlzeiten an. Die Kleinen sind gut gelaunt. Während des Essens wird es leiser, aber nur ein bisschen.

Studenten denken Hüttwilen neu Im Wintersemester 2018/19 haben sich Studierende der Technischen Universität München auf Einladung der Regio Frauenfeld und des kantonalen Amts für Raumentwicklung mit Ortsentwicklung befasst. Unter anderem wurden Ideen zum Hüttwiler Ortskern skizziert. Demnach könnte sich der Platz hinter dem ehemaligen Polizeiposten als zentraler Dorfplatz eignen. Bauland, jedoch in Privatbesitz, für ein neues Verwaltungs- und Infrastrukturgebäude wäre hier auch vorhanden. Wenn man vorbehaltlos die Sache angehen könne, seien das spannende Ideen, sagt Gemeindepräsident Hanspeter Zehnder. (ma)

Hanspeter Zehnder, Gemeindepräsident Hüttwilen. (Bild: Donato Caspari) .

Seit einem Monat ist der Mittagstisch nun am neuen Ort in Betrieb. Gleichenorts ist auch die Spielgruppe Schnäggehüsli beheimatet. Zudem hält ab dem nächsten Jahr Perspektive Thurgau die Mütter- und Väterberatung im ehemaligen Polizeiposten ab.

Das erklärt Hüttwilens Gemeindepräsident Hanspeter Zehnder. Im Seebachtal ist die politische Gemeinde für den Mittagstisch verantwortlich, in Zusammenarbeit mit der Primarschulgemeinde.

In den Räumlichkeiten des neuen Mittagstisches. (Bild: Mathias Frei)

Mit 20'000 Franken den Polizeiposten verwandelt

Mit dem Einzug ins «Rote Haus» kehrt nun Ruhe ein in die lange Geschichte der Mittagstisch-Standorte der Kindergärtler und Primarschüler. Gemeindepräsident Zehnder spricht vom weinenden und zugleich lachenden Auge, als die Kantonspolizei die Schliessung des Postens Hüttwilen angekündigt hatte. Die Ordnungshüter waren in der gemeindeeigenen Liegenschaft eingemietet. Zehnder sagt:

Im Mai 2019 war es dann so weit: Die Kapo gab die Räume ab. 20000 Franken musste die Gemeinde für die Umnutzung aufwerfen.

Vom Hauptgang nach dem Schöpfen nur wenig übrig. (Bild: Mathias Frei)

Mit dem Abbruch der alten Sporthalle Burgweg im Herbst 2017 begann die Zeit der Wanderschaft. Bis dahin hatte der Mittagstisch in der alten Abwartswohnung der Sporthalle stattgefunden. Es gab den Versuch, den Mittagstisch der Sek und der Primar zusammenzuführen. Zehnder sagt: «Das hat aber nicht funktioniert. Es waren einfach zu viele Kinder, und der Altersunterschied war zu gross.» Nächster Halt: ein Sek-Schulzimmer für den Primar-Mittagstisch. Dann ging es ins Restaurants Eintracht. «Jetzt sind wir endlich daheim angekommen», sagt Dinah Loser zu den neuen Räumlichkeiten. Sie gehört dem Mittagstisch-Betreuerteam seit 2015 an. Mit den Oberstüflern zusammen sei es immer furchtbar hektisch gewesen.

Und das Beste am neuen Ort: Zur Primarschule sind es zu Fuss keine zwei Minuten.

Zum Dessert gibt es Marmorkuchen. (Bild: Mathias Frei)

Die Kinder schöpfen sich selber. Man bleibt am Tisch sitzen, bis alle satt sind. Das Abräumen und der Abwasch übernehmen die Kinder. Vor dem Dessert sind zwei Buben gwunderig und werfen einen Blick in die Dessertbox. «Mhmm, Kuchen!»

Tag der offenen Tür im Hüttwiler Primar-Mittagstisch: Samstag, 28.September, 9 bis 11 Uhr.