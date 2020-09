Glosse Fertig luschtig: Wenn die Klimajugend den Frauenfelder Rathausplatz besetzt und einfach nur innige Harmonie herrscht Murgspritzer: Ab sofort schreibt TZ-Redaktor Mathias Frei nur noch das, was die klaffende Wunde namens Thurgau klammert, also nur noch Schönes mit Feel-good-Charakter. Mathias Frei 23.09.2020, 04.20 Uhr

Wega 2019: Auch das TKB-Maskottchen Carlobär hat riesig den Plausch. (Bild: Andrea Stalder)

Ab sofort wird der Murgspritzer unlustig. Sorry, gell. Weil: Wir wollen ja den gelebten inneren Zusammenhalt in unserem Kanton nicht torpedieren. Vielmehr wollen wir notdürftig die klaffende Wunde klammern. Megacool, Oberthurgau. Kennsch? Oder Weinfelden, einfach supi, gell? Was freu ich mich, auch dieses Jahr wieder eine lässige Zeit an der Wega zu haben. Danach ein Besuch im Momö (Moschtmösium) – und ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden.