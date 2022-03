Frauenfeld ist die neue Whirlpool-Hauptstadt der Schweiz

Ferien daheim Malibu, Gegenstrom und 82 Düsen zum Glück: Arrigato GmbH macht Frauenfeld zur Schweizer Whirlpool-Hauptstadt Das sprudelt bis zum Himmel: In der Thurgauer Kantonshauptstadt hat die Firma Arrigato kürzlich den grössten Whirlpool-Showroom der Schweiz eröffnet. Auf 4000 Quadratmetern sind im Langdorf 30 Sprudelbecken ausgestellt. Geschäftsführer Michel Burren lebt heute für sein Produkt, bei der Firmengründung vor zehn Jahren hatte er noch herzlich wenig Ahnung von Whirlpools. Mathias Frei 08.03.2022, 04.20 Uhr

Entspannung in einem Whirlpool: Verkaufsleiter Michael Knupp, Geschäftsführer Michel Burren und Betriebsleiter Andreas Sekula im Arrigato-Showroom.

Wohin soll es denn gehen? Malibu, San Francisco oder doch lieber Las Vegas? Am liebsten Ferien daheim – und trotzdem Malibu. Denn so heisst der am meisten verkaufte Whirlpool bei Michel Burrens Arrigato GmbH. Irgendwie passend, dass diese Sprudelbecken für daheim gleich heissen wie beliebte Feriendestinationen in den USA. Whirlpools kennt man aus Hollywood-Filmen, Hip-Hop-Musikvideos oder von den letzten Ferien im Wellness-Hotel. Und Whirlpools sind voll im Trend. Die Stadt Frauenfeld verzeichnete 2021 einen starken Anstieg bei Baugesuchen für Whirlpools und kleinen Privatschwimmbädern.

Arrigato-Geschäftsführer Michel Burren.

«Die Leute haben in der Pandemie gemerkt, wie wertvoll ein schönes Zuhause ist.»

Das sagt Arrigato-Gründer und -Geschäftsführer Burren. Corona hat den Absatz beflügelt. «Allein im März 2020 haben wir 69 Pools verkauft.» Pro Jahr setzt seine Firma mittlerweile zwischen 500 und 600 Pools in Betrieb. Das sind mehr als zwei Anlagen pro verkaufsoffenem Tag. Am 1. März hat Burren den neuen Showroom eröffnet. Sein Unternehmen ist vom Alexander an die Langfeldstrasse 60 (ehemals Plättli-Ganz respektive Allmendinger) gezügelt. In den ersten zwei Tagen gingen sechs Whirlpools weg.

Ein Werbevideo der Arrigato GmbH.

Mit LED-Wasserfall, Massagefunktionen und Soundsystem

Die Firma Arrigato an der Langfeldstrasse 60 in Frauenfeld.

2,30 Meter auf 2,30 Meter gross, Platz für knapp 1500 Liter Wasser, gerne auch in einer von 20 verschiedenen Duftnoten. Das ist die Premium-Version des Whirlpools «Malibu». Als Showroom-Modell sofort lieferbar für keine 12'000 Stutz (effektiv 11'999.–). Spezielle Massagefunktionen, ein Wasserfall mit LED-Licht und Audio-Bluetooth-System gehören auch dazu. Platz haben darin fünf Sprudler, davon zwei auf Liegen. Liest sich irgendwie verrückt, aber da geht noch mehr. Beliebt seien zum Beispiel sogenannte Swim-Spa-Systeme, sagt Burren.

«Dafür kommen Kundinnen und Kunden von Genf nach Frauenfeld.»

Im Showroom der Firma Arrigato.

Die besten Kantone für Arrigato sind Bern und Aargau sowie das Tessin und das Wallis. Skilegende Pirmin Zurbriggen zum Beispiel setzt in seinen drei Hotels in Zermatt und Saas-Almagell auf die Frauenfelder Becken. Und auch im Thurgau am Boden- und Untersee verkauft Burren gut. Seine Monteure, von denen jeder im Jahr 100'000 Kilometer fährt, würden immer wieder sensationelle Bilder schicken von Orten, wo sie Pools installiert hätten.

Dank Gegenstrom braucht es das 50-Meter-Becken nicht mehr

Ein Whirlpool der Arrigato GmbH.

Aber zurück zu den Swim-Spa-Systemen. Das ist Schwimmbecken und Whirlpool in einem: in einem Teil 38 Grad warmes Wasser, das sprudelt, und im anderen Teil 20 bis 25 Grad warmes Wasser mit einer Gegenstromanlage. Da kann man also endlich mal gegen den Strom schwimmen, den Widerstand kann man nach Belieben einstellen. Ein 50-Meter-Becken braucht es nicht. Und es gibt sogar noch verrücktere Dinge, zum Beispiel im Gegenstromwasser auf einem Velo oder einem Rudergerät zu sitzen. Ein gutes Swim-Spa gibt es übrigens schon ab 18'000 Franken. Einen Whirlpool bekomme man ab 6000 Franken, sagt Burren.

Ein Werbevideo der Arrigato GmbH.

Frauenfeld sei schon immer stark gewesen bei Firmen im Schwimmbad- und Whirlpool-Bereich, sagt Burren. Arrigato habe aber die Thurgauer Kantonshauptstadt zur Whirlpool-Hauptstadt der Schweiz gemacht.

«Bei der Gründung vor zehn Jahren hatte ich den Anspruch, dereinst einmal der Schweizer Marktführer zu sein.»

Im 4000 Quadratmeter grossen Showroom.

Das sei man nun, sagt Burren. Und dahinter steckt eine wundersame Geschichte, die aktuell bei 15 Mitarbeitenden und ständig 350 Whirlpools an Lager innehält. Seit 2006 betrieb Burren mit einem Kumpel einen Elektronikstore, der als Verkaufsplattform die Auktionsseite Ricardo.ch nutzte. Sie wollten sich auf ein Nischenprodukt spezialisieren – und kamen auf Whirlpools. Die Montage lagerten sie aus. «Wir hatten ein winziges Büro mit einem Laptop am Schlossberg in Frauenfeld», erzählt Burren. Und vor allem hätten sie am Anfang keine Ahnung gehabt vom Produkt, das sie verkauften. Das ist heute anders. Whirlpools sind zu Burrens Leidenschaft geworden. «Ich habe keinen Tag mehr gearbeitet, seit ich mich mit Arrigato selbstständig gemacht habe», sagt er.

