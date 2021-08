Biken in der Kiesgrube in Tobel: Der Ferienspass war ein Erfolg

Ferien Biken in der Kiesgrube: Der «Ferienspass»-Anlass der Gemeinden Lommis und Tobel-Tägerschen ist gelungen Erfahrene Biker und Amateure drehten jüngst Runden auf dem Kiesareal der Tobler Firma Vetter. Organisiert wurde der Ferienspass von den Gemeinden Lommis und Tobel-Tägerschen. Wegen der vielen positiven Rückmeldungen überlegt man nun, den Anlass auch 2022 wieder durchzuführen. 13.08.2021, 16.30 Uhr

Junge Biker fahren durch eine Pfütze bei der Kiesgrube in Tobel. Bild: PD

(red) Auch diesen Sommer verbringen viele Familien ihre Sommerferien zu Hause und in der Schweiz. Kurzfristig hat die Gemeinden Lommis zusammen mit Tobel-Tägerschen den Ferienspass «Biken in der Kiesgrube Tobel» mit der Eigentümerin des Areals, der Firma Vetter in Tobel, organisiert. Angesprochen waren nicht nur Kinder, sondern auch geübte Biker.