Felben-Wellhausen «Inzwischen kann ich mich durchschlagen»: Thurgauer K1-Weltmeister Rico Giger ist nach Bulgarien ausgewandert Mit Kameras und seiner hochschwangeren Freundin ist der ehemalige «Bachelorette»-Kandidat Rico Giger ausgewandert. Aber er bleibt hierzulande nicht untätig: Giger lanciert ein Fitnesscenter und eine Boxmarke. Janine Bollhalder 11.05.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rico Giger und seine Freundin in Bulgarien. Screenshot: PD / 3+

Kickbox-Weltmeister, «Bachelorette»-Kandidat und jetzt Auswanderer. Rico Giger aus Felben-Wellhausen wird es nicht langweilig. In der Sendung des nationalen Privatsenders 3+, «Adieu Heimat – Schweizer wandern aus», reiste er nun mit seiner Freundin Albena Petkowa und diversen Fernsehkameras nach Bulgarien. Premiere war am vergangenen Donnerstag.

In Bulgarien traf Giger auf eine neue Kultur und zum ersten Mal auf die Eltern seiner Freundin. Problematisch: Er beherrscht die Sprache nicht. «Meine Freundin musste übersetzen.» Allerdings fand er schnell einen guten Draht zu ihrem Vater, der in seinem Land eine Kampfsportlegende sei. «Das gemeinsame Interesse hat uns zusammengeschweisst.» Gigers Ziel und Motivation für die Auswanderung ist es, seine Karriere im Ausland weiterzutreiben – mit der Hilfe seines Schwiegervaters in spe.

Alles anzeigen

«Die Dreharbeiten waren im vergangenen Herbst», erzählt Giger. Die Auswanderung mitsamt Kameras sei eine tolle Erfahrung gewesen, aber auch intensiv. Giger war in der Vorbereitung für einen Kampf, musste viel trainieren und 15 Kilogramm abnehmen. Hinzu kam, dass seine Freundin im neunten Monat schwanger war und für ihr Vater Kameras ungewohnt. Er witzelt:

«Man sieht in der Sendung meine Augenringe.»

Für ihn war der Aufwand für die Sendung keine Überraschung, denn in der Kuppelsendung «Die Bachelorette» im Jahr 2019 hat er bereits Kameraerfahrung sammeln können.

Kampfsportprofi und Vater

In Bulgarien haben ihn die offenen und sympathischen Menschen beeindruckt. «Im Dorf, in dem wir waren, herrschte ein familiärer Umgang», erzählt Giger. Die Coronakrise haben die Auswanderer «nicht so heftig» miterlebt, es gab keine Maskenpflicht. Die Sprache könne er immer noch nicht fliessend, aber: «Inzwischen kann ich mich durchschlagen.»

Rico Giger ist Vater geworden. Bild: PD

Kurz nach den Dreharbeiten von «Adieu Heimat» ist Giger Vater geworden. Er sagt:

«Ich wünsche jedem, dieses schöne Gefühl auch erleben zu können. Wenn meine Tochter mich anlacht, weiss ich, wofür ich lebe und arbeite.»

Das Image des harten Kämpfers mit der Rolle des fürsorglichen Vaters zu vereinbaren, sei nicht schwierig. Er erklärt, dass es im Kampfsport nicht darum gehe, den Gegner zu verletzten. «Es geht ums Kräftemessen.» Wenn beide Kämpfer im Ring gut vorbereitet sind, verletze sich niemand.

Nach Bulgarien will er Thailand erobern

Rico Giger und sein Schwyzerörgeli. Screenshot: PD / 3+

Nach den Dreharbeiten von «Adieu Heimat» hat Giger schon neue Projekte in Angriff genommen. Er will mit Chris Marx von der «Marx Academy» in Frauenfeld ein Fitnesscenter eröffnen und eine Boxmarke lancieren. Das aktuellste Projekt aber ist aber «Mit dem Schwyzerörgeli nach Thailand». Giger ist bekannt für sein Schwyzerörgelispiel vor jedem Kampf. Die Musik will «Ramba» Giger nun auch nach Thailand bringen, wo er bei der Fernsehsendung «Reality Fight Show» mitwirkt.

Über die Website ibelieveinyou.ch sammelt Giger derzeit Geld für seine Reise. Flug und Hotel muss er selbst bezahlen. Sein Sammelziel sind 4500 Franken. Stand Dienstag, 11. Mai, neun Tage vor Ablauf der Spendenfrist, sind 3010 Franken zusammengekommen. «In Thailand werden acht Kämpfer aufeinandertreffen. Wir müssen verschiedene Spiele machen und immer wieder gegeneinander antreten», erklärt Giger. Dem Gewinner der Sendung winkt ein Gewinn von 50'000 Dollar. Seine Freundin und seine Tochter begleiten ihn nicht nach Thailand, «wir treffen uns dann in Bulgarien wieder».

«Adieu Heimat – Schweizer wandern aus» immer donnerstags um 20.15 Uhr auf 3+.