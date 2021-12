Felben-Wellhausen Drei für zwei: Wer für die beiden Vakanzen im Gemeinderat kandidiert und welche Motivation sie antreibt Im Gemeinderat Felben-Wellhausen sind ab Juni 2022 zwei Sitze neu zu besetzen. Auf der offiziellen Wahlliste befinden sich drei Namen. Die Ersatzwahl findet am 13. Februar statt. Samuel Koch 27.12.2021, 16.35 Uhr

Schloss Wellenberg liegt direkt über der Thurtal-Gemeinde Felben-Wellhausen. Bild: Andrea Stalder (04.05.2020)

Die Zukunft des Gemeindepräsidiums ist gesichert. Der bisherige Gemeinderat Ralph Ott ist Ende November zum Nachfolger von Werner Künzler gewählt worden, der Ende Mai nach insgesamt 15 Jahren als Gemeindepräsident zurücktreten wird. Wegen des Sesselrückens von Ralph Ott sowie des Rücktritts von Gemeinderätin Astrid Stucki sind Mitte Februar zwei Sitze im Siebnergremium von Felben-Wellhausen neu zu besetzen.

Für die zwei Vakanzen haben sich bis zum Ablauf der Frist für die Aufnahme auf die offizielle Wahlliste drei Personen gemeldet. Eine von ihnen heisst Evelyne Känzig (Jahrgang 1974), derzeitige Leiterin der Einwohnerkontrolle in einer Gemeindeverwaltung im Zürcher Weinland. Die Mutter von zwei jungen Erwachsenen lebt seit über 15 Jahren in Felben-Wellhausen und kämpft dafür, dass nach dem Rücktritt von Stucki wieder eine Frau in den Gemeinderat gewählt wird. Die Parteilose sagt:

Evelyne Känzig, Kandidierende Gemeinderat, parteilos. Bild: PD

«Mit meiner beruflichen Tätigkeit in der Verwaltung und der Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten wurde mir bewusst, dass ich mich auch in meiner Wohngemeinde einbringen und aktiv sein möchte.»

Ebenfalls als Parteiloser ins Rennen steigt Christian Hug, denn der 39-Jährige bezeichnet sich politisch als «schwankend». Der Versicherungsberater ist in einer Frauenfelder CVP-Familie aufgewachsen und hat zuletzt als Mitglied des Wahlbüros Einblick in die Politik erhalten. Er sagt:

«Ich rechne mir zwar nur Aussenseiterchancen aus, aber ich will sie nutzen und mich integrieren.»

Christian Hug, Kandidierender Gemeinderat, parteilos. Bild: PD

Nachdem man ihn angefragt habe, liess sich Hug mit dem richtigen Bauchgefühl am letzten Tag aufstellen. Wie Känzig spienzelt Hug auf das frei werdende Ressort Umwelt/Entsorgung von Stucki.

Hingegen fürs Ressort Hochbau interessiert sich Julian Nufer. Der Präsident der SVP-Ortspartei hat sich bereits im März zur Ersatzwahl in den Gemeinderat aufstellen lassen, unterlag dabei jedoch Daniel Jung und Raphael Meister. Der 26-jährige Bauleiter sagt:

«Weil im Gegensatz zum Frühjahr nun das Ressort Hochbau frei wird, ist meine Motivation noch grösser.»

Julian Nufer, Kandidierender Gemeinderat, SVP. Bild: PD

Seine beruflichen Erfahrungen seien prädestiniert, um sie im Gemeinderat einzubringen.

Wie üblich können sich auch nach Ablauf der Frist für die Aufnahme auf die offizielle Wahlliste noch Kandidierende zur Ersatzwahl vom 13. Februar aufstellen lassen. Im ersten Wahlgang zählt das absolute Mehr.