FDP nominiert Nadja Stricker einstimmig für das Münchwiler Gemeindepräsidium - CVP und Grüne ziehen mit Die 46-jährige freisinnige Münchwilerin möchte die Nachfolge von Guido Grütter antreten und erhält auch die Unterstützung von der CVP und von den Grünen. Hans Suter 28.11.2019, 11.30 Uhr

Nadja Stricker ist seit acht Jahren als Gemeindeschreiberin der politischen Gemeinde Rickenbach tätig. (Bild: PD)

An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung hat die FDP ihr Parteimitglied Nadja Stricker einstimmig für die Ersatzwahl ins Münchwiler Gemeindepräsidium am 9. Februar 2020 nominiert. Die Ersatzwahl ins Gemeindepräsidium des Bezirkshauptortes wird nötig, weil der amtierende Gemeindepräsident, Guido Grütter (FDP), per 31. Mai 2020 seinen Rücktritt eingereicht hat.