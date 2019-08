FDP Frauenfeld will Gerichtspräsidium Der Vorstand der Bezirkspartei schlägt Bezirkrichter René Hunziker zur Nomination vor als Nachfolger von Rudolf Fuchs

Das Bezirksgericht Frauenfeld befindet sich im Konsumhof in der Frauenfelder Vorstadt. (Bild: Reto Martin)

(red) Die Partei schlägt den bisherigen Bezirksrichter René Hunziker für das Amt vor. Als Bezirksrichter wirkt Hunziker seit elf Jahren. Kommenden Februar finden die Bezirksgerichts-Gesamterneuerungswahlen statt. Der bisherige Gerichtspräsident Rudolf Fuchs stellt sich nach langjähriger Tätigkeit nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Bezirksrichter René Hunziker. (Bild: PD)

Der FDP-Bezirksvorstand hat gemäss Medienmitteilung nun einstimmig beschlossen, lic. iur. HSG René Hunziker, Rechtsanwalt, der Nominationsversammlung als Kandidaten für das Bezirksgerichtspräsidium vorzuschlagen. Hunziker (48) ist in Arbon aufgewachsen und lebt seit 2003 in Frauenfeld. Er hat nach dem Studium das Anwaltspatent des Kantons Thurgau erlangt. Danach war er als Gerichtsschreiber am Bezirksgericht Weinfelden, bei der kantonalen Steuerrekurskommission und der kantonalen Rekurskommission für Landwirtschaftssachen tätig. Zudem war Hunziker mehrere Jahre ausserordentlicher Gerichtsschreiber am Obergericht.

Ab 2008 war er sechs Jahre Vizepräsident der Steuerrekurskommission. Seit 2015 ist er Ersatzrichter am Thurgauer Verwaltungsgericht. In der Mitteilung heisst es, der FDP-Vorstand sei überzeugt, mit Hunziker «aufgrund seiner bisherigen Ausbildung und Tätigkeiten über einen hervorragend qualifizierten und Kandidaten» für das Präsidium zu verfügen.