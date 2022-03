Beide Landeskirchen organisieren Anlässe über die Fastenzeit

Vom 7. März bis 9. April gibt es von Montag bis Samstag jeweils um 10 Uhr Kurzandachten in der katholischen Stadtkirche. Am 19. und 26. März von 11.30 bis 13 Uhr gibt es In- und Outdoor-Suppentage. Ein Benefiz-Jass-Turnier findet am 8. März von 19.30 bis 22 Uhr im Begegnungszentrum Viva statt. Im evangelischen Kirchgemeindehaus gibt es am 18. März um 19.30 Uhr einen Vortrag über Bio-Landwirtschaft. Und wer in sich gehen möchte, kann am 2. April mit «Pilgern ganz praktisch» auf der Route von Tobel bis zum Kloster Fischingen einen Teil des Jakobsweges in einer Gruppe absolvieren. Treffpunkt ist der Bahnhof Frauenfeld um 9.40 Uhr. (art)