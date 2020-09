Fast einen Menschen getötet: 23-jährige Thurgauerin muss ins Gefängnis Das Bezirksgericht Arbon verurteilt eine junge Frau zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis. Sie hat bei einer Rauferei ein Messer gezogen und zugestochen. Vor Gericht zeigte die Angeklagte keinerlei Reue. Barbara Hettich 09.09.2020, 04.40 Uhr

In Arbon stand die Angeklagte vor dem Bezirksgericht. Bild: Reto Martin

«Es geht mir nicht gut, ich bin nach wie vor in psychiatrischer Behandlung», sagte die junge Frau, welche am Montag vor dem Bezirksgericht Arbon stand. Angeklagt war die heute 23-Jährige wegen versuchter, vorsätzlicher Tötung.

Es war an einem schönen Sommerabend im August 2016. Ein junges Paar sass frisch verliebt am Seeufer in Romanshorn. Vom nahen Grillplatz gesellten sich die Angeklagte und ihre Bekannte zu den beiden.

Die Angeklagte erklärte dem Bezirksgericht bei der Einvernahme:

«Meine Bekannte wollte eine Aussprache mit der Freundin des Mannes, es ging um einen früheren Streit.»

Diese sei einverstanden gewesen, und für ein Gespräch unter sechs Augen hätten sich die drei Beteiligten etwas zurückgezogen. Die Angeklagte sagte:

«Ich war dabei, weil ich wusste, wie leicht meine Bekannte ausrasten kann, und wollte bei Bedarf schlichtend eingreifen.»

Mit den Fäusten auf sie losgegangen

Was dann passierte, schilderte der Staatsanwalt wie folgt: Die Bekannte der Angeklagten habe sich von der Freundin des Mannes beleidigt gefühlt und sei mit den Fäusten auf sie losgegangen.

Der junge Mann sah dies, eilte seiner Freundin zu Hilfe, packte die Angreiferin am Hals und nahm dann die Angeklagte, die ihn von hinten packte und losreissen wollte, in den Schwitzkasten. Als sich die Angeklagte beruhigt hatte, habe er sie los gelassen und sich wieder der ersten Angreiferin zugewandt.

Da habe die Beschuldigte ein Klappmesser aus der Hosentasche gezogen und aufgeklappt. Der damalige Lebenspartner der Angeklagten habe vom Grillplatz her noch gerufen:

«Mach kein Seich!»

Dies und das Aufklappen des Messers habe der Mann gehört, sich umgedreht, die Angreiferin am Hals gepackt und samt Messer sich mit ihr zu Boden geworfen und versucht sie festzuhalten. Doch die junge Frau habe es dennoch geschafft, mit dem Messer dem Mann in den Hals zu stechen.

Unbekannter zog Verletzten von der Frau

Ein unbekannter Passant habe dann den Verletzten von der Frau gezogen, und die Freundin des Mannes habe umgehend den Notfalldienst verständigt.

Die Wunde musste operativ versorgt werden, der Mann lag vier Tage im Spital und hatte rund ein halbes Jahr mit den physischen und psychischen Folgen zu kämpfen. Der Staatsanwalt sagte zur Angeklagten:

«Sie können froh sein, dass er keine bleibenden Schäden davon trägt und noch lebt.»

Nach der Tat habe sie sich nicht um den Mann gekümmert, es habe sie nicht interessiert ob er überhaupt noch lebe, sondern seelenruhig das Messer im See entsorgt und sich dann bei der Grillstelle neben ihren kleinen Sohn gelegt. Zudem habe sie den Messerstich erst dem unbekannten Passanten in die Schuhe schieben wollen und ihre Tat erst zugegeben, als sie sich nicht mehr herauswinden konnte.

Keinerlei Reue

Die junge Frau zeigte auch während der Gerichtsverhandlung keinerlei Reue. Sie sei das Opfer, der Mann habe sie gewürgt, sie habe Todesängste ausgestanden und in Notwehr gehandelt. Das Messer habe sie erst gezogen, als sie bereits am Boden lag und keine Luft mehr bekommen habe.

Der Mann habe mit seinem aggressiven Einschreiten die Eskalation erst zum Zünden gebracht, sagte ihr Verteidiger und plädierte auf Freispruch. Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren gefordert.

Gewisse Abläufe des Vorfalls seien widersprüchlich, zog das Gericht nach mehrstündiger Beratung sein Fazit. Beide Varianten hätten ihre Haken. Alle Beteiligten hätten damals psychische Probleme gehabt und ihr Verhalten dürfte deshalb auch nicht der Norm entsprechen. Der Gerichtspräsident Ralph Zanoni erklärte der jungen Frau:

«Wir mussten ‹im Zweifel für den Angeklagten› von der bestmöglichen Version zu Ihren Gunsten ausgehen.»

Der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig

Das Gericht sprach sie der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig und verurteilte sie zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Strafmildernd wurde berücksichtigt, dass man in einer solchen Situation durchaus Angst haben könne, die Frau unter Alkoholeinfluss stand, und das Verfahren unzumutbare vier Jahre gedauert hat.

Dennoch, eine Waffe darf als Notwehr nur eingesetzt werden, wenn man den Angreifer vorwarnt. Der Gerichtspräsident gab der 23-Jährigen mit auf den Weg:

«Sie haben fast einen Menschen umgebracht, es wird Zeit, dass Sie ihr eigenes Verhalten auch einmal selbstkritisch hinterfragen, nutzen Sie dazu die Zeit im Gefängnis.»

Einen Freispruch gab es für den Mann, dem die Stichverletzung zugefügt wurde, und der wegen einfacher Körperverletzung gleichzeitig vor Gericht stand. Auch bei ihm musste das Gericht «im Zweifel für den Angeklagten» von der bestmöglichen Version zu seinen Gunsten ausgehen.