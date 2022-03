Schnitzelbanktour mit Hanna Bächi und Andrea Ibrahim-Ochs

Fasnacht «Zu was tuet das führe?» und «Wer söll all die Büezer zahle?»: Auf Schnitzelbanktour durch Berlingen mit Eselingers Töchter Die Schnitzelbänklerinnen Hanna Bächi und Andrea Ibrahim-Ochs sind am Montagabend mit Humor durch Berlingens Beizen gezogen. Sie haben jegliche Missgeschicke und Fragwürdigkeiten im Dorf am Untersee ohne Pardon auf die Schippe genommen. Margrith Pfister-Kübler 08.03.2022, 16.30 Uhr

«Endlich spüelts wieder chli Geld in Topf» - Die Schnitzelbänklerinnen Hanna Bächi und Andrea Ibrahim-Ochs zeigen eine Collage mit Gemeindepräsident Ueli Oswald in einer Badewanne mit Goldstückli. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Witzigkeit kennt keine Barrieren in Berlingen. Zerr-, Rück- und Hohlspiegel vom Leben am See wurden am Montagabend in Berlingens Beizen zelebriert. Die Schnitzelbänklerinnen – Eselingers Töchter – Hanna Bächi und Andrea Ibrahim-Ochs riefen auf ihrer Beizentour einen Sturm an Begeisterung hervor.

Begleitet von Musikerinnen und Musiker der Heugümpers & Velopümpers und vom refrainsingenden Publikum «jupeidi und jupeida, jupeidi und trallala» fingen sie so ziemlich alles ein, was sich an politischen, gesellschaftlichen und insbesondere Berlinger, also Eselinger, Fragwürdigkeiten und Missgeschicken nur einfangen liess. Ganz nach dem Vorbild der Basler Fasnacht wurde mit künstlerisch gekonnten Collagen und Sprechblasen alles ins Optische und mit Gesang ins Akustische versetzt, was von den beiden Schnitzelbänklerinnen übers Jahr aufgespürt wurde. Die emotionale Spannung wechselte je nach Auftrittsort: vor der Unterseehalle, im Gasthaus Hirschen und im Restaurant Zum Schiff.

Gemeindepräsident und Restaurants im Fokus der Schnitzelbänklerinnen

Auch Gemeindepräsident Ueli Oswald wurde auf einer Collage der Schnitzelbänklerinnen gezeigt. Bild: PD

In würdiger Robe, weissem Rüschenkragen und als Kopfbedeckung einer Eselsmaske bildeten Architektin Bächi und Pflegefachfrau Ibrahim-Ochs ein hervorragend harmonisierendes Duett. Begabung, Gesinnung und Unterhaltung der Seemeitli passten zusammen. Bei diesem Trommelfeuer von Pointen, Charme und Intelligenz könnte einem fast schwindlig werden. «Die sind grossartig», schwärmte der frühere Gemeindepräsident Heinz Kasper, und auch der amtierende Gemeindepräsident, Ueli Owald, spendete Applaus, das Publikum sowieso. Der stimmgewaltige Refraingesang war sicher bis über den See zu hören.

In 15 Einzelszenen trieben die Schnitzelbänklerinnen mit einer charmanten Direktheit und in Mundart so manchen Puls in die Höhe. Vom «dumme Grind», über «erzürnte Hoheit», «Sushiboys», «Goldesel streck dich» bis zum «Parkregime» reichte der Spott. Beim «Parkregime» liegt Gemeindepräsident Oswald in einer Badewanne gefüllt mit Goldstückli.

«Bi so horrende Parkgebühre fragt sich, zu was tuet das führe? Wird de Parkplatz überdacht oder permanent bewacht?»

Teilrenoviert wurde das Kirchenäussere, dazu heisst es:

«In neuem Glanz soll d`Chile strahle. Doch wer söll all die Büezer zahle? De graue Turm de lömmer sii, für de isch leider z Budget z`chlii.»

Auch die Überbauung des Luxushangs gab Grund zum Spott.

Wirt Peter Koster wurde ebenfalls von den Schnitzelbänklerinnen auf die Schippe genommen. Bild: Donato Caspari

«Immer wönds no grösser baue, im Hang es riese Loch iehaue. D`Stross wird so fest verschlisse, bim Stüre zahle fühlsch di bschisse».

In die Frontlinie des Humors gerieten auch das Restaurant Schiff mit dem Abgang des Beizers sowie das Traditionshaus «Hirschen». «Nur Bares ist Wahres», heisst es bei Hirschen-Wirt Peter Koster. Der HSG-Absolvent war einst Mitarbeiter Kapitalmarktfinanzierung bei einer Bank in Zürich sowie ehemaliger Gemeindepräsident Berlingens.

«Überall zahlsch hüt mit Charte, im ‹Hirsche› chasch no lang druf warte. Denn wennd fertig bisch mit spiese, wirsch an Bankomat verwiese.»