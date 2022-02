Lommiser Kindermaskenball ohne Coronamassnahmen ein voller Erfolg

Die Fasnacht lebt, zumindest in Lommis, am samstäglichen Kindermaskenball. Unzählige kleine Piraten, Sheriffs, Super Marios und Prinzessinnen feiern sich die Coronapause aus dem Leib. Auch viele Eltern und nicht zuletzt die Guggenmusik Rivels geniessen es, maskiert, aber maskenlos und in grosser Schar die fünfte Jahreszeit zu begehen.

Christoph Heer 21.02.2022, 16.30 Uhr