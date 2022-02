Fasnacht in Aadorf: Restaurant Grütli lässt alte Zeiten aufleben

Fasnacht Als Aadorf noch Fasnachtshochburg war: Ein Aadorfer Restaurant dreht am Rad der Zeit Die Aufhebung der Coronamassnahmen kam dem Aadorfer Restaurant Grütli gerade recht. Unter dem Motto «Wir drehen am Rad...» laden sie Fasnachtsenthusiasten während einer Woche zum Feiern ein. Kurt Lichtensteiger 23.02.2022, 16.10 Uhr

Die «Mörsburg-Schränzer» sind zur Überraschung vieler Gäste vor dem Restaurant Grütli aufgetreten. Bild: Kurt Lichtensteiger

Zu goldenen Fasnachtszeiten galt Aadorf einst als unbestrittene Hochburg im Hinterthurgau. An dekorierte Lokale, grosse Fasnachtsumzüge und legendäre Maskenbälle in der «Linde» mag sich bestimmt noch mancher erinnern. Doch damit ist es grösstenteils vorbei. Vielleicht hat die unselige Pandemie dem fasnächtlichen Treiben den letzten Rest gegeben.

Sang- und klanglos wollte das «Grütli»-Team das bittere Ende der Fasnachtszeit indes nicht hinnehmen. Unter dem Motto «Wir drehen am Rad…» werden bis zum 26. Februar Leute angelockt, die die Fasnachtsstimmung hochhalten wollen. In Anlehnung an das gewählte Motto wurde denn auch die geräumige Bar dekoriert - mit Rädern, Zündkerzen, Motorenöl-Kannen und der Motorhaube eines «Mustang Shelby». Die Elemente stellten der «Fahrzeugbau Eschler» und die «Garage H+S» zur Verfügung. Aus den Leihgaben entstand eine Fasnachtsdekoration in ultralight Version.

Dass sowohl in der Bar als auch im Restaurant und insbesondere im Freien die Post abgehen kann, offenbarte sich am vergangenen Samstagabend. Der zwei Tage zuvor eingeleitete Übergang in die Normalität verleiht der Aufbruchstimmung offenkundig zusätzlichen Schub.

40 unerwartete Gäste

Als es am Samstagabend langsam eindunkelte, herrschte unter den Gästen aufgeräumte Stimmung. Das Servierpersonal hatte alle Hände voll zu tun. Serviert wurden Hongkong- und Bockwürstli, scharfe Füürtüfeli und frisch gezapftes Bier. Kurzum: Alles, was zum Fasnachtsstandard gehört. Aus einer Militär-Kochkiste dampfte zudem eine heisse Bündner-Gerstensuppe - «à la Grütli», präzisiert Wirtin Edith Capula auf den Wunsch ihrer Gäste hin. Krethi und Plethi liessen sich bedienen und wussten die Verpflegung sehr zu schätzen. «Köstlich schmeckt das», sagte eine junge Frau, ihren Hals von einem modischen Schal umschlungen.

Doch dann plötzlich reckten sich alle Hälse in die gleiche Richtung. Aufgeschreckt wurde die Gästeschar von kakofonischen Klängen, die bald einmal infernalisches Ausmass annahmen. Es waren die «Mörsburg-Schränzer», die unvermittelt ihren grossen Auftritt hatten. Die Winterthurer Guggenmusiker bliesen in ihre Instrumente und schlugen auf ihre Pauken, als gäbe es kein Morgen mehr. Verständlich, denn nach den einschränkenden Corona-Massnahmen schienen sie mächtigen Nachholbedarf zu haben.

Die Zuhörerschaft war angetan vom Konzert, das ihnen so unverhofft geboten wurde. Die fasnächtlichen Feierlichkeiten waren nach zweijähriger Absenz offenbar langersehnt. Der Auftritt der «Mörsburg-Schränzer» dauerte gut eine Stunde. Danach machten sich die rund 40 Überraschungsgäste auf zu ihrem Car, um die nächste Destination anzusteuern.