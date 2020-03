Familiennachzug andersrum - wegen Gewalt und Schulden muss ein Mann zurück in sein Heimatland Ein Ausländer verliert nach 27 Jahren seine Niederlassungsbewilligung. In Nordmazedonien warten Frau und Kind. Silvan Meile 13.03.2020, 05.10 Uhr

Das Bundesgericht stütz den Entscheid der Thurgauer Behörden. Bild: Philipp Schmidli / Neue Luzerner Zeitung

Er schlägt seine Faust so heftig ins Gesicht seines Opfers, dass dieses nach dem Aufenthalt im Spital einen Monat lang krankgeschrieben ist. Die Narben bleiben für immer. Diese Körperverletzung ist nur eine Straftat in einer ganzen Liste von Verfehlungen, für die ein heute 36-jähriger Mann in den vergangenen Jahren verurteilt wurde. Darunter fallen Delikte wie Hausfriedensbruch, Tätlichkeit oder Ungehorsam im Betreibungsverfahren. Denn den Behörden fiel der Mann einerseits durch seine Gewalt auf, anderseits aufgrund seines laufend wachsenden Schuldenbergs.