Kümmertshausen: Anwälte nützen Fehler der Staatsanwaltschaft

Fall Kümmertshausen «Er schneidet mir die Luft ab»: Verteidiger wehrt sich gegen Honorarkürzung Die Anwälte versuchen, die Fehlleistungen der früheren Staatsanwälte auszunützen. Diese hatten zu einer beträchtlichen Verlängerung des bereits umfangreichen Verfahrens geführt. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 21.09.2021, 18.30 Uhr

Anwälte betreten das Casino Frauenfeld, wo das Obergericht über die Vorfragen des Falls Kümmertshausen verhandelt. Bild: Andrea Tina Stalder

(15. September 2021)

Der Staatsanwalt wolle ihm mit einer Kürzung seines Honorars «die Luft abschneiden», klagte der Pflichtverteidiger des 58-jährigen Müslüm D. Der Staatsanwalt hatte am ersten Prozesstag verlangt, der Verteidiger dürfe für seine «ausufernden Ausführungen» nicht voll entschädigt werden.

Am zweiten und vorläufig letzten Prozesstag des Falls Kümmertshausen ging es wieder um Vorfragen und Anträge der Parteien. Das Thurgauer Obergericht will darüber bis am 13. Oktober entscheiden. Am 2. November soll die Hauptverhandlung am ordentlichen Sitz des Obergerichts beginnen.

Fehlgeschlagene Strategie der früheren Staatsanwälte

Der Verteidiger von Müslüm D. versuchte am Dienstag im Frauenfelder Casino ebenso wie der Verteidiger des 43-jährigen Yilmaz B., die fehlgeschlagene Strategie der beiden Staatsanwälte auszunützen, die anfangs für den Fall Kümmertshausen verantwortlich gewesen waren.

Yilmaz B. und Müslüm D. sollen beide am 20. November 2010 in nicht restlos geklärter Weise an der Tötung des damals 53-jährigen IV-Rentners Peter G. in Kümmertshausen mitgewirkt haben. Die Staatsanwälte klagten 2014 Yilmaz B. in einem separaten und abgekürzten Verfahren an; das Bezirksgericht Kreuzlingen verurteilte ihn wegen Gehilfenschaft zur vorsätzlichen Tötung zu fünf Jahren Gefängnis.

Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids musste das Urteil aufgehoben werden und das Verfahren gegen Yilmaz B. mit jenem der andern Angeklagten vereinigt werden. Erreicht hatte das der Verteidiger von Müslüm D., der der Staatsanwaltschaft vorwirft, sie habe Yilmaz D. Straferleichterung gegen Kooperation in Aussicht gestellt.

Staatsanwälte entliessen Pflichtverteidiger

Am 30. Oktober 2013 hatten die beiden Staatsanwälte den Pflichtverteidiger von Yilmaz D. gegen dessen Willen mit sofortiger Wirkung entlassen. Am 28. November 2013 befragten sie Müslüm D. in Anwesenheit eines neuen Pflichtverteidigers.

Noch während der Einvernahme teilte ihnen das Obergericht mit, dass der erste Pflichtverteidiger nach wie vor im Amt sei und ohne ihn keine Einvernahme stattfinden dürfe. Im Bezirksgerichtsurteil von 2018 ist zu lesen:

«Die Staatsanwälte setzten die Befragung gleichwohl fort und missachteten somit die Anordnung des Obergerichts.»

Müslüm D. verlangte im Juni 2014, die beiden Staatsanwälte hätten in Ausstand zu treten. Das Obergericht wies das Gesuch ab. Doch das Bundesgericht schickte am 27. April 2015 die beiden Staatsanwälte «wegen verschiedener teilweise krasser Verfahrensfehler» rückwirkend per

28. November 2013 in Ausstand.

Die Verteidiger verlangten die Entfernung der Akten und Annullierung der Amtshandlungen, die von den beiden Staatsanwälten vorgenommen wurden. Dieser Punkt ist bis heute unklar. So warf der Vertreter von Yilmaz B. dem Staatsanwalt am Dienstag vor, die neue Anklage stütze sich auf unverwertbare Aussagen seines Mandanten.