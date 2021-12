Fall Kümmertshausen: Schlepperbande beseitigte Mitwisser

Fall Kümmertshausen Einer der umfangreichsten Fälle in der Thurgauer Justizgeschichte: Sie sollten den unbequemen Mitwisser nur einschüchtern – doch das Opfer stirbt Der Schlepper und Drogenhändler Nasar M. will Peter G. von einer Anzeige abhalten. Seine übereifrigen Helfer ersticken den 53-jährigen IV-Rentner. Nach elf Jahren arbeitet sich die Justiz immer noch am umfangreichen Deliktskatalog der Bande ab. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 04.12.2021, 04.10 Uhr

Der Tatort: Das Haus von Peter G. in Kümmertshausen. Nana Do Carmo, 22. November 2010

Der 16-jährige Tobias D. fährt am 20. November 2010 gegen 23 Uhr mit dem Velo von Oberaach Richtung Altnau. Ein gleichaltriger Freund begleitet ihn. Tobias will unterwegs in Kümmertshausen einem Bekannten, dem 53-jährigen Peter G., die Einkäufe bringen, die er für ihn gemacht hat.

Tobias ist um 13.30 Uhr schon bei G. gewesen, hat in seinem Garten gearbeitet und seinen Hund ausgeführt. Der ältere Mann hat dem Jugendlichen dabei beiläufig erzählt, letzthin seien drei Türken vor seiner Tür gestanden und hätten ihn angepöbelt. Er habe sie weggejagt.



Niemand öffnet, als Tobias klingelt. Im Haus brennt Licht und der Hund bellt. Durch das Fenster in der Tür sieht Tobias, dass G. dahinter am Boden liegt. Tobias öffnet die unverschlossene Tür. Als er G. berührt, stellt er fest, dass dieser tot ist. Der Jugendliche eilt zu seinem Begleiter, der draussen gewartet hat. Sie alarmieren die Polizei.

Mit dem Knebel im Mund bekam Peter G. keine Luft mehr



Das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals St.Gallen führt noch in der Nacht eine Autopsie durch. Gemäss dem Gutachten lag G. auf dem Bauch, Unterschenkel und Arme gefesselt. Eine schwarze Jackenkapuze steckte in der Mundhöhle.

Die nach hinten gedrückte Zunge versperrte die Atemwege. G. ist entweder qualvoll erstickt oder nach der Knebelung bewusstlos geworden und danach rasch verstorben.

Blaue Flecken und Quetschblutungen an Brust, Rückenwirbel und Kopfschwarte deuten auf mechanisch-stumpfe Gewalteinwirkungen hin. Peter G. ist auf den Boden gestossen worden und dabei aufgeschlagen, oder er ist auf dem Boden gelegen und die Täterschaft hat von vorn auf den obersten Brustabschnitt eingewirkt.

In dieser Position wäre es machbar gewesen, den Kapuzenstoff in die Mundhöhle zu drücken. Erleichtert wurde dies dadurch, dass G. am Oberkiefer kaum noch Zähne, nur Stummel hatte. Der Todeszeitpunkt wird auf 21 Uhr bestimmt, mit einer möglichen Abweichung von zwei bis drei Stunden.



An den Fesseln von Händen und Füssen des Toten finden die Ermittler ein DNA-Profil, das einen Treffer ergibt. Zu finden ist es auch am Rücken und auf der Vorderseite der roten Jacke, die Peter G. bei seinem Tod trug. Ein Jahr nach der Tat veröffentlichen die Ermittler einen Fahndungsaufruf nach dem Urheber des DNA-Profils, einem 33-jährigen kurdischen Türken namens Nurullah D.

Das Obergericht vertagt sich bis März

Sieben Jahre später steht die Tötung von Peter G. im Zentrum des Prozesses gegen 14 Beschuldigte, den das Bezirksgericht Kreuzlingen 2018 mit einem noch nicht rechtskräftigen Urteil beendet. Das 1235-seitige Dokument ist die Hauptquelle dieses Artikels.

Thomas Pleuler, Vizepräsident des Bezirksgerichts Kreuzlingen, ist für den Fall Kümmertshausen zuständig. Donato Caspari

Nun hat das Thurgauer Obergericht am 15. September 2021 den Berufungsprozess eröffnet, an dem sich noch 8 der 12 erstinstanzlich verurteilten Männer beteiligen. Zurzeit ist der Prozess unterbrochen bis nächsten März. Die Staatsanwaltschaft muss in der Zwischenzeit eine Übersicht aller zu den Akten genommenen Wanzen- und Telefonüberwachungen erstellen.

Der gehbehinderte Peter G. freundet sich mit Ilo A. an



Peter G. lebte seit 2005 getrennt von seiner Ehefrau und war kinderlos. Der IV-Bezüger konnte nur mit Schwierigkeiten gehen und war auf Unterstützung angewiesen. Er rauchte etwa zwanzig Joints täglich und machte kein Geheimnis daraus. G. pflanzte Marihuana im Garten zum Eigengebrauch und zum Verkauf.

2009 freundete er sich mit dem Türken Ilo A. an, der in Amriswil wohnte. Ilo A. half G. mit Einkäufen und Ähnlichem. Laut einem Zeugen sorgte er wie ein Bruder für G.

Über Ilo A. lernte G. den 1970 geborenen Nasar M. kennen, einen grossen dunkelhaarigen Iraker, der auch «der Araber» oder «der Dicke» genannt wurde. Der gelernte Automechaniker hatte im Irak drei Jahre Militärdienst geleistet und für die UNO gearbeitet. 1998 reiste er in die Schweiz ein und wohnte im Thurgau, zuletzt in Bischofszell. Offiziell lebte er von Sozialhilfe.

Nasar M. tauchte mehrmals in Kümmertshausen auf. Er wollte Peter G. dazu bringen, in seinem Auftrag Exportautos nach Griechenland zu bringen, so wie es Ilo A. für ihn tat. G. hatte keinen Führerschein mehr. N. wollte ihm einen besorgen.

Der «Araber» kommt frisch aus dem Gefängnis. Er leitete eine Schleuserorganisation, die Flüchtlinge aus dem Irak in die Schweiz und nach Österreich, Deutschland und Skandinavien brachte.

2004 wurde Nasar M. deswegen in Frankfurt verurteilt. 2006 wurde er auch in Lübeck verurteilt und anschliessend an die Schweiz ausgeliefert zur Verbüssung einer mehrjährigen Freiheitsstrafe.

Sein Stellvertreter, der in dieser Zeit das Schleusergeschäft leitete, wurde im April 2009 verhaftet. Nasar M., der im folgenden Monat freikommt, übernimmt wieder seine frühere Position im Schleusergeschäft.

Unter dem Deckmantel des Autoexporthandels kauft er bei Ostschweizer Händlern Occasionen, darunter etliche Grossraumlimousinen und Wohnmobile.

Schlepper setzen auf Autos mit Schweizer Nummernschildern

Da er mit seinem Aufenthaltsstatus F – vorläufig aufgenommen – keine Autos kaufen und sich nicht im Autoexportgeschäft betätigen darf, erwerben Helfer für ihn die Autos und lösen auf ihren Namen bei den Strassenverkehrsämtern der Kantone St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen Autoexport- und Wechselkontrollschilder ein.

Die Helfer fahren die Fahrzeuge nach Griechenland und übergeben sie einer von N. bezeichneten Person. Dafür erhalten sie eine Pauschalentschädigung zwischen 300 und 800 Franken, ein Rückflugticket von Athen in die Schweiz sowie ein Weggeld von rund 500 Franken pro überführtem Auto.

Die Flüchtlinge zahlen einer Vertrauensperson von Nasar M. im Irak 10'000 bis 60'000 Euro je nach Zahl der zu befördernden Personen und dem Bestimmungsort.

Ist das Geld eingetroffen, beauftragt N. eine Schleuserzelle im Irak, die Leute in die Türkei zu bringen. Auf seine Anweisung bringt sie eine zweite Schleuserzelle per Boot nach Griechenland, wo sie von einer dritten Schleuserzelle in Empfang genommen werden. Sie versieht die Flüchtlinge mit gefälschten Papieren und bringt sie mit einem Auto mit Schweizer Nummernschildern per Fähre nach Italien und anschliessend weiter nach Norden.

Ilo A. wird verhaftet – Peter G. setzt Nasar M. unter Druck



Von Januar bis Mai 2010 betätigt sich Ilo A., der gemeinsame Freund von Peter G. und Nasar M., besonders aktiv im Autoexportgeschäft. 19 Fahrzeuge löst er in dieser Zeit ein.

Als Ilo A. Ende Mai wieder in Griechenland ist, nimmt er eine siebenköpfige Familie in seine Obhut, um sie mit einem Opel Sintra von Griechenland auf die Fähre nach Italien zu bringen. Zur Absicherung fährt ein Begleiter in einem andern Auto voraus, was aber nichts hilft. In Saloniki bemerkt die Polizei, dass alle Pässe gefälscht sind. Ilo A. wird verhaftet. Er kommt erst 2013 wieder frei.

Peter G. macht Nasar M. für die Verhaftung seines Freundes Ilo A. verantwortlich. Da Nasar M. zusichert, er werde Ilo A. einen Anwalt besorgen, erklärt sich G. laut Staatsanwalt bereit, in seinem Haus 2,5 Kilo Heroin einzulagern. Das Bezirksgericht Kreuzlingen ist jedoch zum Schluss gekommen, dass die Einlagerung des Heroins nicht nachgewiesen ist.

Das Bezirksgericht Kreuzlingen verkündet am 12. März 2018 die Urteile: Nasar M. (vorn, weisse Haare) muss 14 Jahre ins Gefängnis. Sibylle Heusser / KEYSTONE

Jedenfalls entbrennt ein Streit zwischen Peter G. und Nasar M. Der Schweizer verlangt vom Iraker, dass er Ilo A. beziehungsweise seiner Familie 30'000 Franken gibt, damit sie in Griechenland einen Anwalt für Ilo A. engagieren kann. Er droht Nasar M., andernfalls gehe er zur Polizei und zeige ihn wegen seiner Schlepperei an.

Nasar M. versucht, Peter G. davon abzuhalten. Ein Freund von G. wird im August 2010 Zeuge einer Szene, die ihm Angst einflösst. Der gut gekleidete Nasar M. diskutiert in gebrochenem Deutsch mit G. vor dessen Haustür. M. ist in Begleitung zweier jüngerer Männer erschienen, die mit verschränkten Armen wie Bodyguards hinter ihm stehen.

Nasar M. will ins Haus eintreten, was Peter G. nicht zulässt. Der Zeuge geht davon aus, dass auch G. Angst bekommt. Er habe die Leute aber trotzdem provoziert. Zu seiner Ex-Frau sagt G. aufgebracht, man wolle ihm ans Leben. Er überlege, sich eine Waffe zu kaufen.



Nasar M. beauftragt ein Überfallkommando



Das letzte Gespräch zwischen Nasar M. und Peter G. findet gemäss Anklage am 17. November 2010 statt, als Nasar M. wieder in Begleitung von zwei oder drei Männern in Kümmertshausen aufkreuzt, um Peter G. davon abzuhalten, zur Polizei zu gehen. Offensichtlich erhält er dafür keine Zusicherung. Denn Nasar M. beauftragt seine Helfer damit, Peter G. durch Einschüchterung von einer Anzeige abzubringen.

Einer der Helfer ist Nurullah D., der laut Anklage in jener Zeit zusammen mit Müslüm D. in St.Gallen Heroin verkauft. Über Nurullah D. stösst auch Serkan D. zum Einschüchterungskommando.



Am frühen Abend des 20. November findet wahrscheinlich zunächst eine Erkundungstour statt. Nasar M. fährt mit Yilmaz B. und zwei weiteren Männern nach Kümmertshausen, um Yilmaz B. das Haus von Peter G. zu zeigen. Darauf kehren alle vier nach St.Gallen zurück.

Etwa um 20.30 Uhr fährt Yilmaz B. ohne Nasar M. zurück nach Kümmertshausen. Als Fahrer hat er Müslüm D. beigezogen. Ausserdem sitzen Nurullah D. und Serkan D. im Wagen. Nasar M. hat den Männern Handschuhe mitgegeben, ausserdem Pfefferspray für den Hund von Peter G. Sie sollen bei dem renitenten IV-Rentner einbrechen und Wertgegenstände, Geld und Marihuana stehlen.

Müslüm D. parkiert in der Nähe des Wohnhauses von Peter G. und wartet im Auto. Yilmaz B. klingelt an der Tür und hält dabei eine Fünfzigernote in der Hand. Als Peter G. die Tür öffnet, gibt Yilmaz B. vor, er wolle Marihuana kaufen. Peter G. kehrt ins Haus zurück, um das Gewünschte zu holen.

Gemäss dem vom Bezirksgericht erstellten Sachverhalt greift Serkan D. den IV-Rentner an, als dieser mit dem Marihuana zurückkommt, und drängt ihn ins Haus. Auch Nurullah D. stürmt in den Flur. Peter G. beginnt zu schreien. Nurullah D. packt eine Jacke, die hinter dem Eingang an einem Kleiderhaken hängt, und wirft sie über das Gesicht von Peter G.

Etwa im selben Moment stossen die Angreifer Peter G. so stark, dass dieser rückwärts auf den Boden fällt und sich am Hinterkopf und an den Schulterblättern verletzt. Um das Opfer am Boden festzuhalten, kniet sich Serkan D. auf Peter G. Dabei verletzt er ihn an der Brust.

Nurullah D. reicht Serkan D. eine Jackenkapuze, die er ebenfalls im Eingangsbereich findet. Serkan D. drückt die Jackenkapuze weit in die Mundhöhle seines Opfers. Peter G. bekommt keine Luft mehr, verliert das Bewusstsein und stirbt. Yilmaz B. erkennt den lebensbedrohlichen Zustand von Peter G., ohne dass er etwas dagegen unternimmt.

Nurullah D. ergreift eine gelbe Leuchtweste und einen Strick, um das Opfer zu fesseln. Er und Serkan D. drehen Peter G. auf den Bauch und fesseln ihn an Händen und Füssen. Er soll sich nicht wehren oder Hilfe holen können.

Die drei Männer nehmen zwei Taschen mit Marihuana sowie eine Geldkassette mit. In der Kassette finden sie den Pass von G., zwei Eheringe und ein Goldstück. Yilmaz B. begibt sich in ein St.Galler Restaurant, wo Nasar M. mit den beiden Männern wartet, die bei der Erkundungsfahrt am frühen Abend dabei gewesen sind.

Als Nasar M. vom tödlichen Überfall erfährt, wirft er wütend sein Mobiltelefon auf den Boden. Laut einem der Männer schreit Nasar M. Yilmaz B. an und sagt:

«Du Ehrloser, wie konntet ihr das machen, wie ist das passiert?»

Das Bezirksgericht geht nicht davon aus, dass die drei von Nasar M. beauftragten Männer die Absicht hatten, Peter G. zu töten. Sonst hätten sie sicherlich dafür geeignetes Tatwerkzeug mit sich geführt. Mit der Knebelung und Fesselung hätten sie ganz offensichtlich den schreienden und sich wohl auch wehrenden Peter G. ruhig stellen wollen.

Die Ermittler kommen Nasar M. bald auf die Spur. Über ein Jahr lang überwachen sie ihn, auch sein Auto wird abgehört. Am 9. Februar 2012 wird er verhaftet.



Abgesehen von Nurullah D. werden von den übrigen Beschuldigten am Tatort keine DNA oder andere Spuren gefunden. Im Mai 2015 meldet die Kantonspolizei Thurgau, dass Nurullah D. in der Türkei verhaftet worden ist. Als türkischer Staatsbürger wird er von der Türkei nicht ausgeliefert. Zusammen mit dem ebenfalls mutmasslichen Tatbeteiligten Serkan D. wird er in der Türkei vor Gericht gestellt. Beide sind zurzeit auf freiem Fuss. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Der Prozess ufert aus: 28 Delikte kommen zur Anklage



Nebst der Tötung von Peter G. stossen die Schweizer Ermittler auf zahlreiche weitere Delikte. Das Ergebnis wird im Bezirksgerichtsurteil wiedergegeben:

«Durch die nachfolgenden Ermittlungen, welche während rund 16 Monate verdeckt erfolgten, konnte nachgewiesen werden, dass Nasar M. Kopf einer gut organisierten, kriminellen Gruppierung war, die den Lebensunterhalt ihrer Mitglieder durch den organisierten Betäubungsmittelhandel, qualifizierte Erpressungen und Menschenschleusungen bestritt.»

Das erklärt, weshalb der Prozess dermassen ausgeufert ist. Die Akten, welche die Staatsanwaltschaft dem Bezirksgericht überweist, füllen 450 Bundesordner. Während des erstinstanzlichen Prozesses kommen weitere 70 Ordner dazu.

Die Staatsanwaltschaft bringt nicht weniger als 28 einzelne Delikte zur Anklage. Die Angeklagten sind in wechselnder Besetzung in die Delikte verwickelt, meist spielt Nasar M. dabei eine zentrale Rolle.

Am 20. Februar 2017 beginnt der Prozess im Rathaus Kreuzlingen. Andrea Stalder

Dieser betätigte sich unter anderem als Schuldeneintreiber mit speziellen Methoden. So wird er beigezogen, als ein Staader Garagist von einem Kunden 6500 Franken für die Reparatur eines Porsches fordert. Der Kunde hat bei der Abholung seines Autos einen Zahlungsnachweis vorgelegt, den er anschliessend per E-Banking storniert hat. Im Mai und Juni 2010 befasst sich Nasar M. mit ihm. Einer seiner Helfer schreibt dem Porschefahrer per SMS:

«Wenn du dieses Geld morgen dem O. nicht übergibst, werde ich dich wie ein Huhn schlachten, Ehrloser.»

Der Porschefahrer zahlt. In einem andern Fall geht es um 30'000 Franken aus einem Heroinhandel, die Nasar M. eintreiben will. Am 13. März 2011 um die Mittagszeit fährt er deswegen mit zwei Helfern nach Heiden, wo er auf einem Parkplatz im Auto wartet.

Die Helfer treten die Wohnungstür des Schuldners ein, der schlafend in seinem Bett liegt. Ein Helfer schlägt mit einer Metallstange auf ihn ein. Unter anderem trifft er ihn voll auf den Kopf. Dem Schuldner gelingt es trotzdem, lauthals um Hilfe zu schreien und durchs Fenster einem Nachbarn zuzurufen, er solle die Polizei holen. Die Eindringlinge ergreifen die Flucht.

Im Dezember 2011 dringt Nasar M. selber zusammen mit drei andern Männern in die Wohnung eines Mannes in Rorschach ein, um von ihm 36'000 Franken einzutreiben. Nasar M. hält dem Schuldner eine Pistole an den Kopf, während ein Begleiter diesen ohrfeigt.



Teure Ermittlungen, kostspieliger Prozess

Den bisherigen Gesamtaufwand für den Fall Kümmertshausen schätzt der Sprecher des Obergerichts, Thomas Soliva, auf «mehrere Millionen» Franken. «Genaueres kann ich zur Zeit nicht sagen.» Allein die Honorare der amtlichen Verteidiger umfassten bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Prozess mindestens 1,8 Millionen Franken, wie dem Bezirksgerichtsurteil zu entnehmen ist; auf den Verteidiger von Nasar M. entfallen 306'300 Franken.

Anwälte warten vor dem Casino Frauenfeld auf den Prozessbeginn vor dem Obergericht. Andrea Tina Stalder

Die Akten, welche die Staatsanwaltschaft dem Bezirksgericht überwies, umfassten 135'000 papierene A4-Seiten. Um sie sämtlichen Parteien zugänglich zu machen und dem Gericht die Handhabung mit Suchfunktion zu erleichtern, wurden sie für 35'000 Franken gescannt. Für Übersetzungen fielen Honorare von 24'000 Franken an.

Die Miete des Gerichtssaals im Kreuzlinger Rathaus und der Parteizimmer in Nebengebäuden samt baulichen Anpassungen kostete 75'000 Franken. Für Gefangenentransporte wurde nebst der Polizei auch die Securitas beigezogen, die dafür mit 51'000 Franken entschädigt wurde. Für die ausserordentliche Überwachung von Nasar M. erhielt die Delta Security 45'000 Franken.

Zu einer Verzögerung um mindestens ein Jahr führten verfahrensrechtliche Fehler der Ermittlungsbehörden. Das Bezirksgericht Kreuzlingen überprüfte über 120'000 Aktenseiten mit Beweismitteln auf eine mögliche Verletzung von Verfahrensrechten und erklärte einen grossen Teil für unzulässig.

Der Prozess vor dem Bezirksgericht dauerte 46 Verhandlungstage in den Jahren 2017 und 2018. Vizepräsident Thomas Pleuler hatte ein Jahr lang kaum Zeit für anderes. Der Fall Kümmertshausen ist nebst dem sogenannten Flow-Tex-Fall einer der umfangreichsten, den die Thurgauer Justiz je zu bewältigen hatte. Und er geht weiter.



Nasar M. verhält sich in Haft destruktiv (wu) Mit 14 Jahren Freiheitsentzug hat Nasar M. die schwerste Strafe erhalten, die das Bezirksgericht Kreuzlingen im Fall Kümmertshausen aussprach. Freigesprochen wurde er unter anderem vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung von Peter G.; in diesem Zusammenhang sprach ihn das Bezirksgericht nur der Anstiftung zum Raub schuldig. Angeklagt war er wegen 21 Delikten, verurteilt wurde er wegen 19. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem der qualifizierten Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts. Er handelte mit Heroin in grossen Mengen, machte sich der versuchten Erpressung schuldig, ebenso der Nötigung, der Widerhandlung gegen das Waffengesetz, der Sachbeschädigung und der groben Verletzung von Verkehrsregeln. Das Bezirksgericht hatte erhebliche Zweifel an der Gefährlichkeit von Nasar M., weshalb es von seiner Verwahrung absah. Während der Untersuchung verbrachte er 34 Monate in Einzelhaft. Die Staatsanwaltschaft hatte es abgelehnt, Nasar M. gemeinsame Spaziergänge und anderweitige Kontakte mit Mitgefangenen zu gewähren. Das Bezirksgericht gewährte ihm dafür eine Strafreduktion. Die aussergewöhnlich lange Einzelhaft lasse sich nicht allein mit Kollusionsgefahr begründen. Die Haftanstalten stellen dem vierfachen Vater kein gutes Führungszeugnis aus. Das Kantonalgefängnis Frauenfeld bezeichnete sein Verhalten als destruktiv. In Frauenfeld versuchte er 2017 bei einem Zahnarztbesuch erfolglos zu fliehen. In der Strafanstalt Bostadel beschimpfte er einen Anstaltsarzt massiv und war nicht bereit, dessen Entscheide zu akzeptieren. Die Situation spitzte sich derart zu, dass er nicht mehr dort bleiben konnte. Auch das kantonale Gefängnis Schaffhausen erklärte, Nasar M. sei eine Belastung für den ganzen Betrieb.



