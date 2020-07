Fahrzeug touchiert Tunnelmauer in Walenstadt: Lenkerin schwer verletzt –

80-jähriger Ehemann verstirbt auf der Unfallstelle Am Dienstag kurz vor 11.30 Uhr ist eine 75-jährige Autolenkerin auf der Autobahn A3 eingangs des Raischibe-Tunnels mit der Mauer kollidiert. Das Fahrzeug kippte zur Seite. Während die Lenkerin schwer verletzt wurde, zog sich ihr 80-jähriger Ehemann tödliche Verletzungen zu. Aktualisiert 07.07.2020, 17.29 Uhr

(kapo/dwa) Die 75-jährige Frau fuhr auf der Autobahn A3 von Flums in Richtung Zürich, wie die St.Galler Kantonspolizei meldet. Aus unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug kurz vor der Einfahrt in den Raischibe-Tunnel rechts von der Strasse ab und touchierte das Tunnelportal. Das Fahrzeug wurde in der Folge angehoben, streifte die Tunnelwand und überschlug sich.