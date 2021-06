Fabian Heinzer ist neuer Gachnanger Gemeinderat

Gemeinderatsersatzwahl Fabian Heinzer obsiegt gegen Lilian Manser Blarer und ist ab Anfang Juli neues Mitglied der Gachnanger Exekutive Die 45 Jahre alte parteilose Kandidat konnte sich im zweiten Wahlgang gegen seine ebenfalls parteilose Konkurrentin durchsetzen. Heinzer tritt die Nachfolge des langjährigen Behördenmitglieds Karl Ringenbach an. Christof Lampart 13.06.2021, 16.47 Uhr

Gratulationen für den neuen Gemeinderat Fabian Heinzer von der unterlegenen Mitbewerberin Lilian Manser Blarer. Bild: Christof Lampart

Der Gemeinderat ist wieder komplett. Die Wahl schaffte Fabian Heinzer. Auf den 45-jährigen Techniker entfielen im zweiten Wahlgang, bei dem das einfache Mehr reichte, 504 Stimmen. Seine Kontrahentin, die ebenfalls parteilose Lilian Maria Manser Blarer, vermochte 311 Stimmen auf sich zu vereinigen. Insgesamt waren von 1165 abgegebenen Wahlzetteln 249 leer und 48 ungültig. 53 weitere wurden für Vereinzelte abgegeben. Welches Ressort Heinzer übernehmen wird, steht noch nicht fest, findet doch die konstituierende Sitzung erst nächsten Montag statt. So freudig er am Sonntagnachmittag bei der Wahlfeier vor dem Gemeindehaus Gachnang strahlte, so nervös sei er am Vormittag gewesen: