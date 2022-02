Eventbranche 2,38 Millionen Franken aus Steuergeldern für Big Air Chur der First Event AG, die das Open Air Frauenfeld organisiert – ob das auch für das hiesige Festival möglich ist? Steuergelder für zweites Standbein: Das Stimmvolk in Chur entscheidet am Sonntag, ob 2,38 Millionen an öffentlichen Geldern in den neuen Big-Air-Event der First Event AG fliessen, welche seit Jahren das Open Air Frauenfeld veranstaltet. Ist eine solche finanzielle Unterstützung auch in der Stadt Frauenfeld denkbar? Samuel Koch Jetzt kommentieren 12.02.2022, 04.10 Uhr

Beim ersten Big-Air-Event in Chur Ende Oktober strömten 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bühne und an die Sprungschanze. Bild: PD/Mallaun Photography

Die Premiere ist geglückt. 30'000 Gäste fieberten Ende Oktober am ersten Big-Air-Event auf der Oberen Au in Chur mit über 160 Snowboardern und Freeskiern mit, die über eine 40 Meter hohe und 110 Meter lange Schanze waghalsige Sprünge zeigten. Nebenan auf der Bühne sorgten Acts wie Sido, Jan Delay oder Apache 207 für Unterhaltung. Um den Grossanlass als zweites Standbein der Frauenfelder First Event AG weiterhin zu ermöglichen, befindet das Stimmvolk der Bündner Kantonshauptstadt am Sonntag über einen Kredit von 2,38 Millionen Franken. Die First Event AG um Verwaltungsratspräsident Wolfgang Sahli und Geschäfsführer René Götz organisiert seit Anfang der 00er-Jahre das Open Air Frauenfeld (OAF).

Der Churer Gemeinderat hat für das Unterfangen an seiner Sitzung Mitte Dezember bereits grünes Licht erteilt, nachdem ein Nachtragskredit in Höhe von 660'000 Franken bereits die Durchführung der Premiere ermöglicht hat. So soll der Big-Air-Event unter dem Deckmantel des Internationalen Skiverbandes (FIS) mit der jetzigen Zustimmung der Bevölkerung bis 2026 fünf weitere Male über die Bühne gehen. In der Churer Botschaft heisst es dazu:

«Livestyle und Urbanität sind Merkmale in der Positionierung der Stadt Chur und bedeuten wichtige strategische Erfolgspositionen, um junge Menschen nach Chur zu holen, in Chur zu behalten und zu begeistern.»

Mit der Weiterführung des City-Events will sich die Stadt Chur als trendige, lebendige, moderne und sportliche Stadt positionieren und sich nachhaltig stärken, was allerdings ohne Investitionen der öffentlichen Hand nicht möglich sei.

Ein Snowboarder springt über den Kicker der riesigen Sprungschanze. Bild: PD/Christian Stadler

Budget: 5 Millionen Franken dort, 15 Millionen Franken da

Der Big-Air-Event in Chur rechnet mit einem jährlichen Budget von rund 5 Millionen Franken. Im Vergleich dazu beträgt das OAF-Budget 15 Millionen Franken, wofür allerdings in pandemielosen Zeiten nicht auf öffentliche Gelder zurückgegriffen werden kann. Einzig für den Ausfall der jüngsten Absagen des OAF wegen Corona sind vom Kanton Gelder zur Abfederung des Defizits geflossen.

Ist in Zukunft also eine finanzielle Unterstützung von Steuergeldern auch in Frauenfeld denkbar? «Nein», meint Bodmer, der sich im Namen der First Event AG aber auch nicht beklagen will. Die Anlässe seien keineswegs miteinander vergleichbar, zumal es sich in Chur um eine offizielle Snowboard- und Freeski-Weltcup-Veranstaltung handelt, bei der die Auflagen der FIS erfüllt werden müssten. Bodmer sagt:

«Dabei ist der Aufwand im Verhältnis zum möglichen Ertrag exorbitant höher.»

Joachim Bodmer, Mediensprecher First Event AG. Bild: Andrea Stalder

Solche Sportveranstaltungen seien generell ohne Unterstützung der öffentlichen Hand nicht möglich. Beim Open Air Frauenfeld hingegen handle es sich um eine kulturelle Veranstaltung, die sich über Eintritte, Gastronomie und Sponsoring finanziert. Erst diese Woche hat das OAF das Line-up für den kommenden Sommer mit Künstlern wie den Deutschrappern Sido und Loredana sowie vielen US-Künstlern bekannt gegeben. Zudem erlebt das legendäre Rockfestival Out in the Green am 29. Juni unter anderem mit Metallica seine Wiedergeburt.

Positionierung eines Schneesportanlasses im FIS-Kalender

Stadtpräsident Anders Stokholm war am Big-Air-Event in Chur Ende Oktober selber mit dabei, auf Einladung der First Event AG, wie er erzählt. Stokholm schlägt in dieselbe Kerbe wie OAF-Sprecher Bodmer, dass die Anlässe nicht miteinander vergleichbar sind. Die spannende Verbindung von Skisport und Musik sei in Frauenfeld schlicht nicht möglich. «Chur ist sicher auch skiaffiner als Frauenfeld», sagt Stokholm. Und für die Positionierung eines Schneesportanlasses im FIS-Kalender sei die breite Bevölkerung eher bereit, öffentliche Gelder zu sprechen. Weiter meint er:

«Das Open Air Frauenfeld hätte in der derzeitigen finanziellen Lage der Stadt sowieso keine Chance, Steuergelder zu bekommen.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Michel Canonica

Das muss aber auch nicht sein, versichert er, zumal der Grossanlass der First Event AG längst etabliert sei und man stets hochgradig professionell arbeite. Chur verbinde mit ihrem Grossanlass die vier Bereiche Jugend, Sport, Kultur und Event, wobei gerade Letzterer hart von der Pandemie getroffen worden sei, betont Stokholm. Und Sportanlässe seien ohnehin eher auf finanzielle Unterstützung angewiesen als reine Musikfestivals, wofür die Leute viel eher in die Taschen greifen würden.

Stadt will Gesuche stets sorgfältig prüfen

Finanziell unter die Arme gegriffen hat die Stadt in der Vergangenheit schon Eidgenössischen Anlässen, jedoch maximal mit fünf- und tiefen sechsstelligen Beiträgen oder allfälligen Defizitgarantien. «Diese Feste haben aber auch ein ganz anderes Renommee und bereiten der breiten Bevölkerung viel Freude», meint Stokholm. Kommt in Frauenfeld ein Gesuch eines Veranstalters auf den Tisch der Kulturkommission, hängt das weitere Vorgehen von der Höhe der zu sprechenden Summe ab.

Bei Beträgen über 300'000 Franken geht das Geschäft via Stadtrat in den Gemeinderat, bei Kreditanträgen von über 2 Millionen Franken kann das Volk mitentscheiden. Wo liegt die Grenze, ob ein Anlass förderungswürdig ist? «Das bedarf immer einer sorgfältigen Prüfung», sagt Stokholm. Bei den Besuchen der Tour de Suisse etwa sei die Stadt ebenfalls angefragt worden. Der Stadtpräsident ergänzt:

«Wir haben aber gesagt, dass die Stadt nicht mitmacht, ausser dass wir die Tour begleiten und unsere Dienstleistungen zur Verfügung stellen.»

Genauso läuft es beim OAF, wofür etwa die Stadtbusbetriebe und der Werkhof involviert sind, ihre Dienstleistungen den Veranstaltern dafür aber auch in Rechnung stellen. Was die Wertschöpfung des OAF für die Stadt Frauenfeld betrifft, spricht Stokholm von einem sechsstelligen Fiskalertrag. Eine übergeordnete Quantifizierung des Umsatzes sei jedoch schwierig und kaum wie in Chur (4,5 Millionen Franken) bezifferbar. Die Open-Air-Veranstalter sprechen von einer Wertschöpfung von jährlich 15 Millionen Franken. Stokholm betont: «Der weltweite Werbeeffekt ist sowieso höchst wertvoll und für Frauenfeld unbezahlbar.»

