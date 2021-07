Evangelische Landeskirche Thurgau: Christina Aus der Au gewählt

Evangelische Landeskirche Thurgau Paul Wellauer unterliegt Christina Aus der Au: Die Frauenfelder Theologin ist neue Kirchenratspräsidentin Das kantonale Kirchenparlament hat Christina Aus der Au am Montagvormittag mit 67 von 113 Stimmen ins Kirchenratspräsidium der Evangelischen Landeskirche Thurgau gewählt. Sie schlägt damit ihren Konkurrenten, den Bischofszeller Pfarrer Paul Wellauer, der 46 Stimmen erzielte. 05.07.2021, 12.15 Uhr

Die Synode hat gewählt: Christina Aus der Au ist neue Kirchenratspräsidentin. Bild: Donato Caspari

(red) Paul Wellauer ist in der Wahl um das Kirchenratspräsidium der Evangelischen Landeskirche Thurgau seiner Mitbewerberin Christina Aus der Au unterlegen. Die Synode, das kantonale Kirchenparlament, wählte die Theologin und Hochschuldozentin am Montagvormittag, 5. Juli 2021, in der Rüegerholzhalle Frauenfeld mit 67 von 113 Stimmen. Paul Wellauer erzielte 46 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 57 Stimmen.