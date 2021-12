Kreuzlingen: Kirchgemeinde diskutiert wegen 1000 Franken

Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen «Der Boden ist unser Vermögen»: Landverkauf in Kurzrickenbach kommt bei den Stimmberechtigten gut an 1000 Franken im Budget 2022 der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen waren an der Versammlung kurz umstritten. Beim geplanten Landverkauf in Kurzrickenbach waren sich die Stimmberechtigten dagegen von Anfang an einig. Rahel Haag 08.12.2021, 16.40 Uhr

Kirchenpräsidentin Susanne Dschulnigg stellt an der Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen das neue Logo vor. Bild: Rahel Haag

Die Information zum geplanten Landverkauf in Kurzrickenbach hat am Dienstagabend an der Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen am meisten zu reden gegeben. Wobei sich die 57 anwesenden Stimmberechtigten im Grundsatz einig waren, dass der Verkauf des rund 1300 Quadratmeter grossen Teilstücks der Parzelle 5277 an die Schulgemeinde Kreuzlingen sinnvoll ist. Kirchenpräsidentin Susanne Dschulnigg sagt dazu, dass sie aktuell in Verhandlungen seien.

«Deshalb kann ich Ihnen heute Abend noch keine Zahl nennen.»

Susanne Dschulnigg, Präsidentin Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen. Bild: Ralph Ribi

Das erklärte Ziel sei, im kommenden Mai über das Vorhaben an der Urne abstimmen zu lassen. Anschliessend meldet sich ein Stimmbürger zu Wort. Er fordert, dass das Land zu einem reellen Preis verkauft werden soll. «Der Boden ist unser Vermögen, deshalb sollte er nicht verschenkt werden.» Dschulnigg gibt zu bedenken, dass sich der Grossteil des Landes in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen befinde. Dort seien die Preise tiefer als in einer Wohnzone. Walter Studer, Mitglied der Kirchenvorsteherschaft, fügt hinzu:

«Wer Susanne Dschulnigg kennt, weiss, dass nichts verschenkt wird.»

Einer Stimmbürgerin ist wichtig, dass der Erlös aus dem Verkauf nicht zur Deckung der laufenden Kosten verwendet wird. Hier kann Dschulnigg beruhigen: Das Geld fliesse in den Erneuerungsfonds.

1000 Franken für das Stadtfest

Das Budget 2022 stellt Kirchenpflegerin Marianne Pfändler vor. Als sie erwähnt, dass die Kirchgemeinde für das geplante Stadtfest zum 75-Jahr-Jubiläum im kommenden Juli einen Beitrag von 1000 Franken vorgesehen hat, stellt ein Kirchbürger den Antrag, diesen Posten zu streichen. Er sagt:

«Wenn die Stadt schon 500'000 Franken investiert, sind diese 1000 Franken in meinen Augen rausgeworfenes Geld.»

Dschulnigg widerspricht und sagt, dass sie es wichtig finde, dass sich die Kirche beteilige. «Wir müssen doch zeigen, dass wir mitten in der Stadt und mitten in der Gesellschaft sind.» Der Antrag findet keine Unterstützung und wird mit einer Ja- gegen 56 Nein-Stimmen abgelehnt.

Klar bewilligt wird dagegen der Antrag der Kirchenvorsteherschaft, die Evangelischen Frauen Schweiz einmalig mit einem Beitrag von 500 Franken zu unterstützen. Die Anfrage sei erst nach Versenden der Botschaft an sie gelangt, wodurch das Budget 2022 angepasst werden müsse. Neu sieht das Budget, bei gleichbleibendem Steuerfuss von 16 Prozent, statt eines Defizits von 29'525 eines von 30'025 Franken vor. Dies bei einem Aufwand von rund 2,6 Millionen Franken. Es wird am Ende einstimmig abgesegnet.