Eva Engeler zeigt ihre Figuren im Frauenfelder Kunstwürfel Ab sofort sind im Kunstwürfel beim Sämannsbrunnen in Frauenfeld Figuren aus hochgebranntem Steunzeugton zu sehen. 09.06.2020, 16.00 Uhr

Figuren der Wigoltinger Künstlerin Eva Engeler. Bild: PD

(red) Seit vergangenem Montag und noch bis 1. Juli steht in Frauenfeld beim Sämannsbrunnen wieder der städtische Kunstwürfel. Die Künstlerin und gelernte Töpferin Eva Engeler stellt darin Figuren aus hochgebranntem Steinzeugton aus. «Diese vermitteln durch ihre Körpersprache eine Stimmung, ein Gefühl oder eine Erinnerung», heisst es in der Mitteilung des Amts für Kultur. Sie seien zwar statisch in ihrer Haltung, kommunizierten aber dennoch mit ihren Betrachtern.

Im Kunstwürfel präsentieren Kunstschaffende in einer temporären und mobilen Kleinstausstellung ihre Werke der Frauenfelder Bevölkerung. Interessenten melden sich unter kultur@stadtfrauenfeld.ch.