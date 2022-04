Dublin-Ausschaffungshaft: EU-Recht geht vor

EU-Rechtssprechung Zu lange Ausschaffungshaft: Bundesgericht rügt den Thurgau und verweist dabei auf EU-Recht Mit dem Abkommen von Dublin muss auch EU-Rechtssprechung übernommen werden. Der Fall eines abgewiesenen Asylbewerbers, den die Thurgauer Behörden an den zuständigen Dublin-Staat zurückführen wollten, verdeutlicht Probleme aufgrund unterschiedlicher Gesetzgebungen. Silvan Meile Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.10 Uhr

Der Kanton Thurgau hat im Gefängnis des Flughafens Zürich zehn Zellen gemietet. Bild: Martin Ruetschi / Key

Die Thurgauer Migrationsbehörden haben sich bei der Rückführung eines abgewiesenen Asylsuchenden zwar ans Schweizer Recht gehalten. Trotzdem erleiden sie eine Niederlage vor Bundesgericht. Dieses stellt klar, dass die Ausschaffungshaft eines Algeriers, der die Rückführung ins zuständige Dublin-Land verweigerte, zu lange dauerte. Die Schweiz müsse sich bei sogenannter Renitenzhaft an die Rechtssprechung der Europäischen Union halten.

Nach Ausschaffungshaft weiter gefangen gehalten

Der damals 27-Jährige sollte nach Belgien zurückgeführt werden. Dieses Land ist gemäss internationalem Dublin-Abkommen zuständig für sein Asylverfahren. Doch der Mann verweigerte den Rückflug nach Belgien. Das Thurgauer Migrationsamt nahm ihn für sechs Wochen in Ausschaffungshaft. Dennoch konnte die Ausreise nicht vollzogen werden.

Die Thurgauer Behörden ordneten für weitere sechs Wochen sogenannte Renitenzhaft an. Auch von da aus bestieg der Algerier jedoch kein Flugzeug. Er verweigerte etwa den erforderlichen Covid-19-Test, wie aus einem Urteil des Bundesgerichts hervorgeht.

EU-Rechtssprechung geht vor

Der Algerier wehrte sich gegen die Praxis der Thurgauer Behörden und gelangte letztlich ans Bundesgericht. Dort machte er geltend, dass die Renitenzhaft gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstosse. Und er erhielt recht.

Gemäss dem Schweizer Ausländer- und Integrationsgesetz kann für eine Person, welche die Überstellung in den zuständigen Dublin-Staat verhindert, bis zu drei Monate Renitenzhaft angeordnet werden. Doch das Bundesgericht stellt klar, dass bei der Umsetzung des Dublin-Abkommens EU-Recht vorgeht.

Demnach darf eine Person gemäss Dublin-III-Verordnung nach rechtskräftigem Rückführungsentscheid noch maximal sechs Wochen in Haft behalten werden. «Im vorliegenden Fall war die angeordnete Renitenzhaft damit widerrechtlich», hält das Bundesgericht in seinem Urteil fest.

Die Kantone kritisierten bereits 2014 die aus ihrer Sicht zu kurze Dauer der Ausschaffungshaft der Dublin-III-Verordnung. Dies könne ein Untertauchen jener, die sich unkooperativ verhalten, begünstigen.

Der Algerier sei schliesslich aus der Haft entlassen worden, «da keine Vollzugsmöglichkeit mehr für eine kontrollierte Rückführung nach Belgien bestand», heisst es im Urteil des Bundesgerichts. Er machte geltend, dass eine Dublin-Haft eine erhebliche Gefahr eines Untertauchens voraussetze. Eine solche sei bei ihm aber nicht gegeben. Er wolle in seine Heimat zurückkehren. Unklar ist, ob er diese Reise tatsächlich antrat.

Der Thurgau ist für die Ausreisen zuständig

Seit 2019 organisiert der Kanton Thurgau in der Asylregion Ostschweiz, der die Kantone Graubünden, Glarus, Schaffhausen, St.Gallen und beide Appenzell angehören, die Ausreise abgewiesener Asylsuchender. Das einstige Empfangs- und Verfahrenszentrum in Kreuzlingen änderte seine Funktion in ein Ausreisezentrum für maximal 310 Personen. Weil nicht alle Ausreisen reibungslos erfolgen, mietet der Kanton Thurgau permanent zehn Zellen im Flughafengefängnis Zürich.

Im vergangenen Jahr sind gemäss Geschäftsbericht des Kantons Thurgau im Asylbereich 352 «unkontrollierte Abreisen» ausgewiesen, so viele wie noch nie. Darunter fallen auch Personen, die die Schweiz nicht verlassen und untertauchen.

