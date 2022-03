Motorsägenkunst bei Aadorfer Waldhütte

Ettenhausen Mit der Motorsäge: Waldhütte erhält künstlerischen Schmuck Die Waldhütte «Huggenbrunnen», unterhalb des Rüetschbergs gelegen, hat die Bürgergemeinde Aadorf bereits 2007 erstellt. Nun hat der Bau eine optische Aufwertung erfahren. Kurt Lichtensteiger 25.03.2022, 16.40 Uhr

Hüttenwart Beni Engeler hat mit seiner Motorsäge diese Skulptur geschaffen. Bild: Kurt Lichtensteiger

Hüttenwart Beni Engeler ist mit der Motorsäge bestens vertraut. Mit Skulpturen hat er schon öfters auf sich aufmerksam gemacht. Als sicherheitshalber unweit der Blockhütte eine Esche gefällt werden musste, entschloss sich der Guntershauser zum Handeln.

Mit seiner Motorsäge machte er sich an die Arbeit und schuf sozusagen eine verspätete Kunst am Bau. Was darauf aus dem verbliebenen Stamm zustande gekommen ist, mag ihm Auge des Betrachters liegen. Naheliegend scheint es, in der hölzernen Skulptur ein Liebespaar zu erkennen.

Der Schöpfer stimmt dieser Annahme nickend zu: «Der Kopf des Stammes war gespalten, sodass ich bei der Gestaltung eingeschränkt war. Beabsichtigt war vorerst eine Person. Dass aus der Vorgabe nun ein Paar wurde, ist eher den äusseren Umständen - sprich dem Zufall - zuzuschreiben», sagt der Guntershauser.

Im Besitz der Bürgergemeinde

Die Waldhütte, im Besitz der Bürgergemeinde Aadorf, ist im Jahr 2007 erstellt worden. Das Gebäude, umgeben von dichtem Waldbestand, verfügt über 60 Plätze, liegt abgeschieden, ist doch gut zugänglich und kinderfreundlich. So ist es nicht überraschend, dass dortige Veranstaltungsmöglichkeiten auf reges Interesse stossen – ob für Geburtstage, Taufen, Leidmahle oder für geschäftliche Anlässe.

Einige Einschränkungen bezüglich Komfort sind allerdings zu beachten: Zwar verfügt der Raum über ein Warmluft-Cheminée und kann damit gut beheizt werden, doch fliessendes Wasser fehlt. Auch wenn ein WC mit Spülung vorhanden ist, muss man sich ansonsten mit Regenwasser vom Dach begnügen. Ein Abstrich, den man wohl leicht verkraften kann, denn schliesslich ist Naturnähe ein gefragtes Gut. Für Reservierung wende man sich an Roman Engeler, Präsident der Bürgergemeinde Aadorf.