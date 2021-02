Ettenhausen Frisches Blut im Holzbauunternehmen Ein junges Trio hat die Geschäftsleitung der Ettenhauser

P. Baumgartner AG übernommen. Es kann weiterhin auf die Unterstützung der bisherigen Inhaber zählen. Kurt Lichtensteiger 25.02.2021, 11.30 Uhr

Die neuen Geschäftsführer der P. Baumgartner AG Yves Baumgartner, Philipp Schrakmann, Michael Büsser flankiert von den Inhabern Paul und Ivo Baumgartner. Bild: Kurt Lichtensteiger

Sie leiten ein neues Kapitel ein: Mit dem jungen Trio Yves Baumgartner, Michael Büsser und Philipp Schrakmann haben neue Kräfte die Geschäftsleitung der Ettenhauser P. Baumgartner AG übernommen. Die Bereichsleitung ist dabei klar umschrieben: Yves Baumgartner als Holzbau- und Hochbautechniker hat die Leitung «Architektur» inne.

Michael Büsser hat letzten Herbst die Meisterprüfung als Holzbaumeister absolviert und widmet sich dieser Sparte. Philipp Schrakmann, gelernter Schreiner und Zimmermann, ist zuständig für die Schreinerei. Den Fachkräften stehen die Inhaber Paul und Ivo Baumgartner noch für mindestens drei Jahre unterstützend zur Seite.

Vor nicht weniger als 74 Jahren wurde der Zimmereibetrieb mit Sitz an der Dorfstrasse 28 in Ettenhausen von Paul Baumgartner gegründet. Ab 1985 übernahmen dessen Söhne Paul und Ivo die Führung und sorgten in den letzten Jahrzehnten für einen Aufschwung.

Fast alle Mitarbeiter haben Lehre im Unternehmen absolviert

Die weitherum bekannte Holzbau-Unternehmung beschäftigt heute 35 Mitarbeitende, wovon 7 Lernende. Fast alle heutigen Mitarbeitenden haben einst ihre Lehre in der Firma P. Baumgartner AG absolviert. Neuerdings kommen auch Schreiner und Hochbauzeichner dazu.

Die P. Baumgartner AG ist Ansprechpartnerin von der Planung über die Ausführung bis hin zur Übernahme durch die Bauherrschaft. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt im Holzbau. Vom Carport über das Einfamilienhaus bis hin zu mehrgeschossigem Holzbau oder grosse Hallen ist die Firma Partnerin für Bauvorhaben.