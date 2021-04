Ettenhausen Drei Tage Orientierungslauf: Der Einwohnerverein bietet einen alternativen OL-Saisonstart Von Donnerstag bis Samstag stehen in Ettenhausen drei Orientierungslaufstrecken bereit, die pandemiebedingt individuell absolviert werden. Es ist ein Alternativprogramm zur Öpfel-Trophy, welche erst im Sommer starten kann. Jörg Greb 27.04.2021, 16.50 Uhr

Die Öpfel-Trophy will mit ihren Orientierungsläufen sowohl junges als auch älteres Publikum ansprechen. Bild: PD

Sie ist ein Erfolgsmodell. Seit 2012 zieht die Öpfel-Trophy mit ihren Orientierungsläufen (OL) jeweils Hunderte von Sportbegeisterten an. Ohne weiteres an der Pandemie vorbeigekommen ist sie aber nicht. Mussten doch vergangenes Jahr sämtliche Öpfel-Trophy-Veranstaltungen abgesagt werden. Für dieses Jahr haben Enthusiasmus und Optimismus ebenfalls bereits einen Dämpfer erhalten. So orientieren die Organisatoren auf ihrer Website:

«Aufgrund der Art unserer Rennen und der Bestimmungen des BAG können wir die Frühjahrsläufe nicht wie geplant abhalten.»

Falsch wäre, daraus zu schliessen, auch die Öpfel-Trophy-Saison 2021 falle ins Wasser – im Gegenteil.

Stand heute zeichnet sich gar ein ausgebautes Sommerprogramm ab. Die nach den Sommerferien geplanten und bis dahin verschobenen OL werden zusätzlich ergänzt durch zwei Freitagabendrennen in den beiden letzten Ferienwochen. Noch ist die Planung im Gange, denn sämtliche Rennen müssen an die geltenden Schutzbestimmungen angepasst werden. Was die Orientierungsläufe an sich betrifft, sollten die Anpassungen aber gering sein. «Womöglich gilt Maskenpflicht auf dem Wettkampfgelände vor dem Start und nach dem Ziel», erklärt Ueli Graf in der Funktion des Gesamtkoordinators.

Drei Tage statt zwei Stunden

Das OL-Fieber lässt sich aber bereits jetzt erleben. Und das erst noch an drei Tagen anstatt an nur einem Abend. In Ettenhausen steht nämlich von diesem Donnerstag ab 8 Uhr bis am Samstag, 19 Uhr, eine entsprechende Infrastruktur ab dem Schulhaus zur Verfügung. Für diese Aktion haben der Verein OL Regio Wil und der Einwohnerverein Ettenhausen zusammengespannt und kompensieren damit die nicht im Frühling stattfindenden OL der Öpfel-Trophy.

Drei verschiedene OL-Strecken stehen zur Auswahl, inklusive OL-Karten. Mit Stempelkarten und Stoppuhr geht es so dann individuell auf Postensuche. Darin liegt einer der Unterschiede zu den Öpfel-Trophy-Läufen. Denn der Start- und Zielbereich ist nicht ständig betreut, alle Teilnehmer messen und tragen ihre Laufzeiten selbstständig ein. Dieser OL hat im Vergleich zur Öpfel-Trophy keinen Wettbewerbscharakter. Jedoch ist er ebenso geeignet, um Anfängern den Orientierungslauf näher zu bringen und um das Dorf zu erkunden.

Am Samstag im Rahmen des Dorfanlasses des Einwohnervereins Ettenhausen mit dem Thema Orientierungslauf stehen zudem von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr Coaches zur Verfügung, welche Anfängerinnen und Anfängern zur Seite stehen. Nebst der Möglichkeit, sich in einer Garderobe umzuziehen, entfällt allerdings etwas, das etwa bei der Öpfel-Trophy ein fester Bestandteil wäre: die Festwirtschaft.

8000 Läufer pro Jahr Die Öpfel-Trophy ist eine jährlich stattfindende Orientierungslaufveranstaltung, welche die Vereine OL Amriswil, OL Regio Wil und Thurgorienta gemeinsam organisieren. Sie wollen damit den Orientierungslauf als moderne Sportart präsentieren und sprechen ein breites Publikum an: Jung und Alt, von Familien mit kleinen Kindern bis zu Topläufern. Ins Jahresprogramm kommen jeweils rund zehn Dorf- oder Stadt-OL, aufgeteilt in den Frühling und in den Spätsommer. Charakteristisch sind dabei die immer wieder wechselnden Austragungsorte. Pro Jahr zählt die Öpfel-Trophy jeweils rund 8000 Teilnehmer. (red)

Weitere Informationen: www.oepfel-trophy.ch