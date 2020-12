Eschlikon «Wurde mit Einsprachen gedroht»: Die Gemeinde kommt mit dem Bau von Unterflurcorntainern nicht wie gewünscht voran Eschliker Grundeigentümer wehren sich gegen neue Unterflurcontainer. Damit machen sie den Plänen des Gemeinderats einen Strich durch die Rechnung. Roman Scherrer 14.12.2020, 11.30 Uhr

Einer von bereits mehreren Eschliker Unterflurcontainern befindet sich in der Überbauung Lindenacker. Bild: Roman Scherrer

Sie sind nicht besonders auffällig. Und dennoch stossen Unterflurcontainer nicht überall auf Begeisterung. Das musste etwa der Eschliker Vize-Gemeindepräsident Bernhard Braun feststellen. In der Botschaft zur Gemeindeversammlung von vergangener Woche schreibt er:

«Bei der Umsetzung des Konzepts zur Installation von Unterflurbehältern kommen wir leider nicht so rasch voran, wie wir uns das wünschen.»

Auf Anfrage erklärt Braun, dass sich der Gemeinderat zum Ziel gesetzt hatte, fünf neue Container pro Jahr zu bauen, um dereinst das ganze Gemeindegebiet erschlossen zu haben. «Davon sind wir aber weit entfernt», fügt er an.

Emissionen und Abbau des Service Public befürchtet

Grund dafür ist, dass die Gemeinde die nötigen Plätze für die Behälter nicht findet. Denn: «Der Widerstand von Grundeigentümern ist vorhanden», wie Braun in der Botschaft weiter schreibt. Er erklärt, dass die Leute Lärm- und Geruchsemissionen befürchten. «Einige sehen es auch als Abbau des Service Public, wenn sie ihre Kehrichtsäcke nicht mehr an den Strassenrand stellen können, sondern in einen Unterflurcontainer geben sollen.»

Die Gemeinde wäre für den Containerbau auf privaten Grundstücken aber auf den «Goodwill der Eigentümer» angewiesen, wie Braun es ausdrückt. Einfacher sei es auf öffentlichem Grund. Und trotzdem gibt es hierbei Widerstand:

«Auch bei solchen Vorhaben haben uns Anstösser schon mit Einsprachen gedroht.»

Bernhard Braun

Gemeinderat Eschlikon Bild: PD

Das Problem sei auch in anderen Gemeinden vorhanden. Am einfachsten sei der Bau von Containern, wenn sie im Rahmen einer neuen Überbauung geplant werden können. Auf diesem Weg sollen im kommenden Jahr gleich mehrere neue Behälter in der Gemeinde Eschlikon entstehen.

Hinzu kommt ein technischer Aspekt. Denn für den Bau von sogenannten voll versenkten Unterflurbehältern, wie sie die Gemeinde Eschlikon eigentlich vorsieht, dürfen am geplanten Standort keine Leitungen verlegt sein, weil dadurch zu wenig Platz vorhanden wäre. «Aus diesem Grund mussten wir in Hurnen eine halb versenkte Variante bauen», berichtet Braun.

Von Vorteilen überzeugt

Die Befürchtungen der Grundeigentümer zu den Unterflurconatinern teilt Bernhard Braun nicht. Im Gegenteil: «Es ist eine absolut saubere Sache.» Die Vorteile fasst er in drei Stichworten zusammen:

«Effizienz, Sauberkeit und Sicherheit.»

Effizienz deshalb, weil die Abfuhr nicht für einzelne Kehrichtsäcke, sondern nur an den Sammelstellen halten muss. «Es erhöht zudem klar die Sicherheit, wenn der Lastwagen nicht bis in die hintersten Ecken der Quartiere fahren muss. Damit ist allen gedient», betont Braun. Sauber sei es zudem, weil die Leute ihre Abfallsäcke gleich entsorgen können und nicht bis zum Abfuhrtag damit warten müssen. «Und das Problem mit den von Tieren aufgerissenen Säcken am Strassenrand erübrigt sich auch.»

Braun erklärt zudem, dass der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) pro gebautem Unterflurcontainer der Gemeinde einen Beitrag von 6000 Franken bezahlt. Effektive Kosten würden deshalb nur dann entstehen, wenn zusätzlich eine Stützmauer oder Umgebungsarbeiten notwendig werden.

Vom Widerstand gegen neue Unterflurcontainer lässt sich der Eschliker Gemeinderat nicht beirren. Das Ziel, die ganze Gemeinde zu erschliessen, verfolgt er weiter. Und wenn dies erreicht ist, so ist Bernhard Braun überzeugt, werden alle damit zufrieden sein.