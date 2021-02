Eschlikon «Wir sind derzeit unterversorgt»: Gemeinde prüft Aufbau eines Ärztezentrums Nur ein Hausarzt praktiziert derzeit in der Gemeinde Eschlikon. Weil das nicht ausreicht, führt der Gemeinderat nun eine Machbarkeitsstudie für ein Ärztezentrum durch. Roman Scherrer 26.02.2021, 04.20 Uhr

Die Hausarztpraxis von Istvan Bulhardt an der Hörnlistrasse ist derzeit die einzige in der Gemeinde Eschlikon. Bild: Roman Scherrer

Hausärzte sind im Hinterthurgau ein knappes Gut. Das zeigt die Auswertung der Anlaufstelle zur Sicherstellung der hausärztlichen Grundversorgung im Kanton Thurgau aus dem vergangenen Jahr. Sie stellt Eschlikon – als einziger Gemeinde im Bezirk – gar das Prädikat «nicht ausreichend» aus. So verwundert es nicht, dass sich der Eschliker Gemeinderat mit diesem Thema befasst.

Derzeit ist die Hausarztpraxis von Istvan Bulhardt die einzige in der Gemeinde. «Wir sind sehr froh, dass wir mit ihm einen Hausarzt haben», sagt Isabelle Denzler. Die Gemeinderätin, welche für das Ressort Soziales und Gesundheit verantwortlich zeichnet, betont aber auch:

«Es ist sicher so, dass wir derzeit hausärztlich unterversorgt sind.»

Sie verweist dabei auf das starke Wachstum der Gemeinde in den vergangenen Jahren. «Diese Versorgung sicherzustellen, ist Aufgabe der Gemeinde», ist für Denzler klar. Mit dieser Meinung ist sie im Gemeinderat offenbar nicht alleine. Denn die Behörde hat eine Machbarkeitsstudie für ein Ärztezentrum in Auftrag gegeben. Die Studie soll unter anderem zeigen, wie viele Ärzte in Eschlikon ideal wären und ob eine Gemeinschaftspraxis sinnvoll ist. Denzler sagt:

Isabelle Denzler

Gemeinderätin Eschlikon Bild: Andrea Stalder

«Es stellt sich auch die Frage, über welches Angebot eine solche Praxis verfügen soll.»

Spezialisten, wie etwa Kinderärzte, gebe es in der näheren Umgebung nämlich kaum.

Für die Studie bezieht Eschlikon auch die Nachbargemeinden Bichelsee-Balterswil und Fischingen mit ein. «Wir haben die Gemeinden und die dortigen Ärzte angefragt. Sie haben der Studie voll zugestimmt», berichtet Denzler. «Wenn sie nicht einverstanden gewesen wären, hätten wir die Studie so nicht durchgeführt. Denn wir wollen damit ja niemandem schaden.»

Bis Ende März soll das Resultat der Studie bereits vorliegen. Das Unternehmen, welches sie durchführt, würde die Gemeinde Eschlikon auch bei einem allfälligen Aufbau eines Ärztezentrums unterstützen. «Das war uns ein wichtiges Anliegen», sagt Denzler. Die Frage nach möglichen Standorten sei in der jetzigen Phase noch völlig offen.

Aadorf hat Bedarf ausgewiesen

Eine Machbarkeitsstudie für ein Ärztezentrum hat die Gemeinde Aadorf bereits durchgeführt. «Der Bedarf ist ausgewiesen», erklärt Gemeindepräsident Matthias Küng. Aktuell sei man hausärztlich eher knapp versorgt.

Mathias Küng

Gemeindepräsident Aadorf Bild: PD

Angedacht ist das Ärztezentrum im Brüel – dem ehemaligen Hildebrand-Areal –, wo die Vetter AG eine Überbauung mit rund 100 Wohnungen realisieren will. «Der Grundeigentümer ist interessiert», sagt Küng in Bezug auf das Ärztezentrum. Wer dieses künftig betreiben soll, ist noch offen. Küng berichtet:

«Wir stehen derzeit mit mehreren Organisationen in Kontakt.»

Die Baubewilligung für die Überbauung Brüel sei mittlerweile erteilt. Bis zum Baustart dauere es aber wohl noch ein bis zwei Jahre. «Wir sind im Projekt Ärztezentrum deshalb noch genügend früh dran», sagt Küng.

Blick auf das Aadorfer Gebiet Brüel. In der hier geplanten Überbauung soll ein Ärztezentrum entstehen. Bild: Olaf Kühne

(10. Dezember 2019)

Der Münchwiler Gemeinderat hat sich bereits vor einigen Jahren mit der möglichen Erstellung eines Ärztezentrums befasst, nicht zuletzt wegen der damals unsicheren Nachfolgeregelungen bei einigen Hausärzten im Bezirkshauptort. Allerdings sei dies derzeit kein Thema mehr in der Behörde, sagt Gemeindepräsidentin Nadja Stricker. «Wir waren auch mit mehreren Organisationen in Kontakt, welche das Ärztezentrum hätten betreiben können», erklärt sie.

Nadja Stricker

Gemeindepräsidentin Münchwilen Bild: Andrea Stalder

Auch die Münchwiler Ärzte seien einbezogen worden. Allerdings seien sie nicht gewillt gewesen, im angedachten Zentrum zu praktizieren.

«Überhaupt war es schwierig, Ärzte dafür zu finden. An diesem Punkt ist das Vorhaben gescheitert.»

Der Gemeinderat habe sich deshalb aus dieser Sache zurückgezogen, berichtet Stricker und betont, dass die Suche nach Ärzten nicht Aufgabe der Gemeinde sei. Immerhin: Mittlerweile haben zwei der damals in Münchwilen praktizierenden Hausärzte Nachfolger für ihre Praxen gefunden.