Eschliker Schalch + Aeschbacher AG hat zwei neue Geschäftsführer

Eschlikon Schalch + Aeschbacher AG in neuen Händen: Architekt Werner Ziegler übergibt sein «Lebenswerk» an zwei Nachfolger Der Eschliker Gemeinderat und Architekt Werner Ziegler gibt die Geschäftsleitung der Schalch + Aeschbacher AG ab, bleibt aber im Vorstand des Unternehmens. Das Architekturbüro wird neu von Marco Zuber und René Leuenberger geführt. Christoph Heer 23.03.2022, 14.00 Uhr

Marco Zuber (links) und René Leuenberger (rechts) übernehmen als Co-Geschäftsführer die operative Verantwortung des Eschliker Architekturbüros. Bild: Christoph Heer

Nach 35 Jahren übergibt Werner Ziegler die Geschäftsführung der Schalch + Aeschbacher AG an zwei junge, aufstrebende Nachfolger. In den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten hat Ziegler, der aktuell auch als Eschliker Gemeinderat amtet, die Professionalisierung im Wesen der Architektur miterlebt. Was der 62-Jährige bedauert, ist, dass durch die unaufhaltsame Digitalisierung die Nähe zu den Kunden stetig etwas abgenommen hat.