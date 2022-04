Gemeinde Eschlikon gründet Taskforce Ukraine

Eschlikon Politische Gemeinde und Volksschulgemeinde Eschlikon haben die Taskforce Ukraine gebildet In den nächsten Tagen werden weitere Flüchtende aus der Ukraine in Eschlikon ankommen. Das neue Gremium der Gemeinde dient dazu, alle Themen rund um die Flüchtlinge in der Gemeinde zu besprechen, zu koordinieren und zu beauftragen. Redaktion 19.04.2022, 04.10 Uhr

Politische Gemeinde und die Volksschulgemeinde Eschlikon haben die Taskforce Ukraine gegründet. Bild: Olaf Kühne

Die Politische Gemeinde und die Volksschulgemeinde Eschlikon haben gemeinsam eine Taskforce Ukraine ins Leben gerufen. Laut einer Gemeindemitteilung dient das Gremium dazu, alle Themen rund um die Flüchtlinge in der Gemeinde zu besprechen, zu koordinieren und zu beauftragen. Der Taskforce gehören momentan folgende Personen an: Isabelle Denzler (Gemeinderätin), Alexander Kredt (Gemeinderat), Bernhard Braun (Gemeindepräsident), Thomas Minder (Schulleiter) und Judith Stierlin (Leiterin Soziale Dienste der Gemeinde).

Wie die Gemeinde weiter mitteilt, hätten bereits diverse Einwohnerinnen und Einwohner Wohnraum in Form von Zimmern oder ganzen Wohnungen zur Verfügung gestellt, Kleider oder Alltagsgegenstände gespendet oder auch Hilfe zur Bewältigung des Alltags an einem fremden Ort angeboten. Per 5. April seien 29 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Eschlikon angekommen gewesen. «In den nächsten Tagen ist mit der Ankunft von weiteren Flüchtlingen zu rechnen.» Sach- und Geldspenden sowie auch intakte Möbel seien deshalb weiterhin gefragt. Auskunft hierzu erteilen die Sozialen Dienste: 071 973 99 2.