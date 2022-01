Gemeinde Eschlikon verzichtet auf Polizeiverordnung

Eschlikon «Nicht noch mehr Regeln und Vorschriften»: Eschliker Gemeinderat verzichtet auf eine kommunale Polizeiverordnung An seiner jüngsten Sitzung stellte sich der Gemeinderat die Grundsatzfrage: Braucht Eschlikon eine Verordnung über die öffentliche Ruhe und Ordnung? Gegen Littering, Ruhestörung und Sachbeschädigung wäre ein zusätzliches Regelwerk das falsche Mittel, ist die Behörde überzeugt. Olaf Kühne 21.01.2022, 04.30 Uhr

Nach Reklamationen von Eltern musste die Gemeinde Eschlikon für den Spielplatz Herdern eine Arealordnung erlassen. Archivbild: Roman Scherrer

Im Kanton Zürich heisst es Polizeiverordnung, im Thurgau Verordnung über öffentliche Sicherheit und Ordnung oder auch Verordnung über öffentliche Ruhe und Ordnung. Gemeint ist immer dasselbe: ein umfassendes Regelwerk darüber, was in einer Gemeinde erlaubt ist und was eben nicht.

Ob Eschlikon eine solche Verordnung braucht, hat jüngst der Gemeinderat diskutiert. Dabei ist das siebenköpfige Gremium zum Schluss gekommen: Nein, braucht es nicht!

Im Sommer 2020 versprayte ein mutmasslicher Fussballfan das Pumpwerk Büfelden. Bild: PD

Das erstaunt zumindest auf den ersten Blick. Ist doch just die Gemeinde Eschlikon in den vergangenen Jahren dadurch aufgefallen, dass sie regelmässig besonders ärgerliche Fälle von Littering oder Sachbeschädigung bebildert in ihren Gemeindenachrichten publiziert. Im Falle des von oben bis unten versprayten Pumpwerks Büfelden schrieb sie im Juli 2020 gar eine Belohnung von 500 Franken für Hinweise auf die Täterschaft aus. Kurz darauf, im September 2020, sah sich die Gemeinde veranlasst, nach Reklamationen von Eltern eine sogenannte Arealordnung für den Spielplatz Herdern zu erlassen.

Bernhard Braun,

Gemeindepräsident Eschlikon. Bild: Maya Heizmann

«Es ist nicht so, dass wir keine diesbezüglichen Probleme hätten», sagt Gemeindepräsident Bernhard Braun auf Anfrage unserer Zeitung. «Dennoch sind wir im Gemeinderat einstimmig zum Schluss gelangt, dass eine Verordnung nicht das richtige Mittel ist.» Man wolle nicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen, zumal das Bedürfnis nach noch mehr Regeln und Vorschriften nicht ausgewiesen sei.

«Die genannten Beispiele waren Littering, Ruhestörung und Sachbeschädigung», führt Bernhard Braun weiter aus. «Die sind bereits verboten. Da helfen weitere Verbote nichts.» Vielmehr gelte es, diese schon vorhandenen Verbote auch durchzusetzen.

Dabei setzt Eschlikon unter anderem, wie seine Nachbargemeinden auch, auf Patrouillen eines privaten Sicherheitsdienstes. «Die treten sehr besonnen auf», lobt Braun dessen Wirken. «Wir erhalten jeweils die Wochenrapporte.» Dabei zeige sich, dass es im Winter naturgemäss ruhiger sei als im Sommer. «Nur am Bahnhof, dort ist immer ein Puff.» Doch auch das habe man mit wohl sehr vielen Gemeinden gemeinsam.

Wie auch das Littering. Auch hier will der Gemeinderat auf Kommunikation setzen, die Problematik wiederholt in den Gemeindenachrichten thematisieren, «und vielleicht auch einmal mit einem Flugblatt in alle Haushaltungen darauf aufmerksam machen», sagt Bernhard Braun.

Gemeinde und Schule bilden Arbeitsgruppe

Zudem sei man aktuell daran, in Eschlikon eine diesbezügliche Arbeitsgruppe zu bilden – mit Vertretern von Schule, Werkhof und Jugendtreff. «Vielleicht schaffen wir es ja auch einmal, mit beispielsweise einer Fötzeliaktion insbesondere die Jugendlichen zu sensibilisieren.»

«Und manchmal brauche es halt eben doch auch einen Anruf bei der Polizei», sagt Braun weiter. So seien auch schon am Bahnhof Billettautomat und Warteraum regelrecht verwüstet worden. «Dass davon niemand in der Nachbarschaft etwas mitgekriegt haben will und die 117 gewählt hat, hat mich dann doch erstaunt.»

Und schliesslich erinnert der Gemeindepräsident auch an die «Eschliker Werte», welche die Gemeinde an ihrer Zukunftskonferenz 2009 ausformuliert hat und die seither auf der kommunalen Website stehen. «Darin steht, dass wir unsere Gemeinschaft schätzen, unsere Mitmenschen achten und unserer Infrastruktur Sorge tragen wollen», erklärt Bernhard Braun. «Damit wäre eigentlich alles gesagt.»