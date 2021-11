Sanierung der Eschliker Mehrzweckhalle kommt an die Urne

Eschlikon Nach Neubau einer Sporthalle: Sanierung der Mehrzweckhalle kommt an die Urne Die Eschliker Schulbehörde will die Mehrzweckhalle Bächelacker sanieren. Den Kreditantrag über 3,35 Millionen Franken stellt sie am 28. November an der Urne. Olaf Kühne 11.11.2021, 04.10 Uhr

Schulpräsident Linus Köppel posiert in der sanierungsbedürftigen Mehrzweckhalle Bächelacker. Bild: Olaf Kühne

Dass die Mehrzweckhalle Bächelacker einer umfassenden Sanierung bedarf, ist keine Neuigkeit. Vielmehr ist davon in Eschlikon seit Jahren die Rede. Bereits im Vorfeld der Planung der bald eingeweihten Sporthalle Friesler war man sich in der Gemeinde einig, dass man diese als reine Sporthalle konzipieren und anschliessend die Sanierung der 36-jährigen Mehrzweckhalle Bächelacker an die Hand nehmen will.

Auch ohne diese Vorgeschichte: Der Sanierungsbedarf des Baus ist offensichtlich. Die einst knallig blauen Fassadenelemente sind längst ausgebleicht, hinter den Heizungsradiatoren im Inneren zeigen sich Wasserflecken und feuchte Stellen und der Hallenboden ist ein Flickwerk.

Feuchtigkeitsschäden finden sich in der Halle allerorten. Bild: PD

So erstaunt es denn nicht, dass die Eschliker Schulbehörde möglichst bald mit der Renovation starten will. Zuerst gilt es indes, die demokratische Hürde zu meistern: Am 28. November befinden die Eschliker Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über einen Baukredit in Höhe von 3,35 Millionen Franken. Just diesen Betrag hat die Schulbehörde vollumfänglich in der Investitionsrechnung des kommenden Jahres budgetiert.

Das Finanzielle war denn auch Thema an einer Informationsveranstaltung der Behörde hinsichtlich des Urnengangs. Dabei betonte Schulpräsident und Finanzvorsteher Linus Köppel, dass es für die Schule zentral ist, die für den Schulbetrieb benötigten vier Turnhallen sicherzustellen. Deshalb soll nach der Sanierung der Bächelacker-Halle das Projekt «Teilersatzbau und Sanierung Schulhaus Blumenau» umgesetzt werden, wobei die Turnhalle Blumenau in ebenso benötigten Schulraum umgebaut wird. Dessen Inbetriebnahme ist für 2025 vorgesehen.

Die Eschliker Schulbehörde informiert über die Abstimmungsvorlage vom 28. November. Bild: PD

Steuersenkung für 2027 in Aussicht gestellt

Nach dieser «grossen Investitionsphase», wie Köppel es nennt, stehe dann noch eine Konsolidierungsphase an, sodass man für 2027 über eine Steuerfusssenkung von 98 auf 96 Prozent diskutieren könne. Tatsächlich ist dieser tiefere Steuerfuss im aktuellen Finanzplan der Schulgemeinde bereits abgebildet.

Zuerst muss nun aber die Bächelacker-Sanierung die Hürde der Abstimmung meistern. Dabei geht es nicht bloss um die Beseitigung der Altersspuren. So erhält die Bühne im Zuge der Fassadensanierung einen Zugang von aussen, was einem alten Anliegen der Vereine entspricht.

Selbstredend soll der Bau nach seiner Sanierung aktuelle Vorschriften bezüglich Brandschutz Elektroinstallationen erfüllen. Energetisch wird der Bächelacker von der Kategorie D zu einem B verbessert. «Ein besserer Gebäudeeffizienzwert kann bei diesem Gebäude nicht erreicht werden», schreibt die Schulbehörde in ihrer Abstimmungsbotschaft. Nichtsdestotrotz: Künftig sollen sich die Heizkosten halbieren. Auf eine Fotovoltaikanlage muss das Projekt hingegen verzichten: Die Statik des Daches ist dafür nicht geeignet.

Einen spür- und sichtbaren Umbau soll auch das Foyer der Halle erfahren. Durch zusätzliche Fensterflächen wird gemäss Botschaft «eine lichtdurchflutete und multifunktionelle Eingangshalle entstehen, welche für Apéros, Gewerbeausstellungen, Preisverleihungen und Ansprachen unter Einbezug der gedeckten Aussenfläche genutzt werden kann». Somit dürfte der Bächelacker seiner Funktion als Mehrzweckhalle auch künftig gerecht werden.