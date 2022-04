Eschliker Gemeindeschreiber verabschiedet sich nach 23 Jahren

Eschlikon «Lust auf etwas Neues»: Der Eschliker Gemeindeschreiber Marcel Aeschlimann wechselt nach Elgg Ende Monat verlässt Marcel Aeschlimann die Eschliker Gemeindeverwaltung und damit den Ort, an dem er vor 23 Jahren seine Lehre begonnen hat. Der 39-Jährige wird Gemeindeschreiber im zürcherischen Elgg. Olaf Kühne 23.04.2022, 04.20 Uhr

Der abtretende Eschliker Gemeindeschreiber Marcel Aeschlimann posiert vor dem Ziegeleiweiher. Bild: PD

1999 begann Marcel Aeschlimann bei der Eschliker Gemeindeverwaltung seine kaufmännische Ausbildung. Ende Monat verlässt er Eschlikon als Geschäftsführer und Gemeindeschreiber. 23 Jahre lang ist der heute 39-Jährige seiner früheren Wohngemeinde als Arbeitnehmer treu geblieben, einzig unterbrochen von einer auswärtigen zweijährigen Tätigkeit nach seiner Lehre. Nun wechselt er ins zürcherische Elgg, ebenfalls als Gemeindeschreiber. «Ich hatte nach so langer Zeit einfach Lust auf etwas Neues», erklärt Aeschlimann plausibel seinen bevorstehenden Wechsel.

Vier Gemeindepräsidenten hat Marcel Aeschlimann beruflich erlebt. Von allen weiss er nur Gutes zu berichten. «Als Lernender habe ich unter Hans Fritschi begonnen», blickt er zurück. «Ihn habe ich als Patron im positiven Sinne in Erinnerung, als eigentlichen Papa der Gemeinde.» Die mit Abstand längste Zeit als Gemeindeschreiber hat er aber mit Hans Mäder gearbeitet, der heute Stadtpräsident von Wil ist. «Er hat mich am meisten geprägt. Das war eine spannende Zeit, in der ich viel gelernt habe.»

Tatsächlich hat Mäder als Eschliker Gemeindepräsident die neue Eschliker Gemeindeordnung mit der darin enthaltenen Reform hin zum Geschäftsleitungsmodell der Verwaltung und der Abschaffung der Ressorts im Gemeinderat massgeblich mitgeprägt. Zusammen mit Marcel Aeschlimann hat er diese umgesetzt. «Das war manchmal anstrengend», gesteht er lachend.

«Hans Mäders Innovationen waren aber immer inspirierend.»

Der Prozess hin zum Geschäftsleitungsmodell sei gut verlaufen, fährt Aeschlimann fort. «Jetzt stecken wir in der Phase des Feinschliffs.» Diese Reorganisation, die er mit Hans Mäder zusammen «von der Pike auf realisieren konnte», benennt er denn auch spontan auf die Frage nach den Höhepunkten seiner langjährigen Dienstzeit in Eschlikon – um dann gleich das 20-Jahr-Jubiläum der politischen Gemeinde nachzuschieben. «Damals habe ich im OK mitgewirkt. Wir konnten viele tolle Anlässe für alle Bevölkerungsgruppen auf die Beine stellen», schwärmt Aeschlimann. «Das hat einen super Spirit in die Gemeinde gebracht, der dann leider durch Corona abrupt gebremst wurde.»

Abstimmungsbotschaft mit einer Null zu wenig

Selbst über seinen Tiefpunkt als Gemeindeschreiber kann Marcel Aeschlimann heute schmunzeln. «2018 haben wir in der Abstimmungsbotschaft zur neuen Turnhalle 80'000 anstatt 800'000 Franken geschrieben. Als ich davon am Telefon erfuhr, hatte ich grad eine achtstündige Fahrt in die Ferien hinter mir.» Mit einer transparenten Kommunikation habe man das Problem dann lösen können. Von Kollegen werde er deswegen noch immer «hochgenommen» – und: «Bei den folgenden Versendungen von Abstimmungsbotschaften war ich dann jeweils noch lange ein bisschen nervös.»

Dass sich Marcel Aeschlimann trotz all dieser positiven Erlebnisse in Eschlikon nun auf die neue Stelle in Elgg freut, liegt auf der Hand. «Ich habe den ganzen Einstellungsprozess als sehr sympathisch erlebt und fühle mich schon jetzt willkommen.» Indes habe er den Anspruch, sich schnell mit einer Gemeinde zu identifizieren. «Ich bin in Eschlikon geboren und aufgewachsen, sagt er. Und nach 23 Jahren auf der Verwaltung kenne ich natürlich jede Strasse, jedes Haus.» Das gelte es nun in Elgg von null auf zu lernen, wie auch einige zürcherische Eigenheiten in Politik und Verwaltung.

Emotional verabschiedet von Eschlikon hat sich Aeschlimann indes noch nicht. Vielmehr sagt er: «Ich bin froh, dass mit Silvan Zingg ein guter Nachfolger gefunden werden konnte und so auch die aufgebauten Strukturen weitergeführt werden.» Marcel Aeschlimann lebt mit Frau und Kindern mittlerweile in Münchwilen. Nicht zuletzt weil seine Eltern und Brüder in Eschlikon leben, verspricht er: «Mit Eschlikon werde ich immer verbunden bleiben.»