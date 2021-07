Eschlikon erhält sein neues Tanklöschfahrzeug

Die Feuerwehr Eschlikon hat sich ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF) zugelegt. Die Freude bei den Verantwortlichen ist gross. An der offiziellen Einweihung, die am 28. August stattfinden soll, will man die ganze Gemeinde daran teilhaben lassen.

09.07.2021, 11.35 Uhr