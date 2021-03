Eschlikon «Ich parkiere, wo ich will»: Falschparkierer auf dem Behindertenparkplatz reden nicht gerne übers Falschparkieren Gerne mal parkieren Personen auf dem Behindertenparkplatz vor dem Eschliker Avec-Shop, die das gar nicht dürften. Aber Achtung: Werden sie darauf angesprochen, reagieren sie sensibel und zuweilen auch aggressiv. Christoph Heer 13.03.2021, 04.30 Uhr

Falschparkierer geniessen viel freien Platz auf dem Behindertenparkplatz vor dem Eschliker Avec-Shop. Bild: Christoph Heer

Eines vorneweg: Es spielt keine Rolle ob Mann, Frau, jung oder alt. Überall sind sie vertreten, die Aggressiven, die Rowdys, die Profis oder die Sympathisch-Korrekten. Ein mehrstündiger Augenschein – über fünf Tage verteilt – deckt sie auf; gnadenlos und allesamt. Quietschende Reifen von tiefergelegten BMWs, Audis und Mercedes hört man hauptsächlich gegen Abend.

Warum die Autoposer zurzeit so grosse Freude daran haben, entzieht sich der Kenntnis des Neutralen. Sind doch momentan noch gar keine Zuschauer auf dem Bahnhofgelände oder an der langen Geraden durch Eschlikon. Für die geplagten Anwohner gilt lediglich: Fenster zu, Ohrstöpsel rein und erdulden. Ein solcher Autoposer bemerkt auf Anfrage, dass es doch «geil» sei, die neu montierten Sommerreifen durchdrehen zu lassen. Alles klar.

Der Rücksichtslose und Unwissende

Ein grosses Ärgernis – nicht nur hier in Eschlikon – sind die Falschparkierer. Da gibt es ein einziges Parkfeld, das am nächsten zum Eingang des hiesigen Avec-Shops eingezeichnet ist. Daneben sind selten bis nie alle Parkfelder besetzt. Und doch wird dieser vorderste Platz, der natürlich mit dem eindeutigen Piktogramm eines Rollstuhlfahrers gekennzeichnet ist, immer wieder von Unberechtigten benutzt.

Probe aufs Exempel. Nachdem mehrere Automobilisten auf den Behindertenparkplatz angesprochen worden sind, wird klar: Die Ignoranz der meisten ist beachtlich. Die Antworten lauten in etwa «Es steht eh nie ein Behindertenauto hier», «Ich parkiere, wo ich will», «Das geht dich überhaupt nichts an» oder «Ich bin ja nur kurz im Avec». Kein einziger der Befragten wusste jedoch, dass genau diese Parkplätze extra breiter eingezeichnet sind, damit ein Rollstuhlfahrer seitlich aus seinem Fahrzeug steigen kann – eine Wissenslücke.

Ein Viertel will es via Faustrecht regeln

Auf das rücksichtslose Parkieren hingewiesen, sticht der Aggressive heraus. Von 20 angesprochenen Automobilisten waren fünf dazu bereit, die Sache via Faustrecht zu regeln. Ganz schlimm: der wohl über 60-jährige Rockertyp. Nur dank der Intervention seiner Begleitung am Steuer blieb es beim einseitig verlaufenen verbalen Austausch. So ist das. Jemanden freundlich auf etwas hinweisen, kommt oft gar nicht gut an.

Darunter leiden vor allem die Rollstuhlfahrer. «Leider gibt es das oft, dass ‹meine› Parkplätze besetzt sind», berichtet einer. «Mich nervt es vor allem dann ungemein, sobald alle anderen Parkplätze auch besetzt sind. Dann habe ich gar keine Möglichkeit, mein rollstuhlgängiges Auto zu parkieren.» Angesprochen hat er die Fehlbaren selten. «Es ist eher so, als dass ich dann vor Ort etwas lauter denke, oder ich schaue sie mit etwas bösartigerer Miene an.»