Eschlikon Hurnen soll noch in diesem Jahr eine 30er-Zone werden Nach dem Eschliker Oberdorf setzt der Eschliker Gemeinderat in Hurnen die nächste grossflächige Tempo-30-Zone um. Dabei hat er Wünsche aus der Bevölkerung berücksichtigt. 08.01.2021, 16.30 Uhr

Noch gilt in Hurnen Tempo 50. Die Einwohner des Dorfes begrüssen aber die Pläne des Eschliker Gemeinderats für eine 30er-Zone. Bild: Roman Scherrer

(red/rsc) Nach und nach will der Eschliker Gemeinderat in Quartieren Tempo 30 einführen. Bereits umgesetzt ist eine grossflächige 30er-Zone im Eschliker Oberdorf. Anschliessend hätte Wallenwil hinzukommen sollen. Weil sich die Wallenwiler an der entsprechenden Infoveranstaltung aber nicht einig waren, haben Strassenkommission und Gemeinderat entschieden, das Projekt zurückzustellen und stattdessen Hurnen vorzuziehen.