Eschlikon Handzahme Verabschiedung: Der frisch gewählte Wiler Stadtpräsident leitet seine letzte Eschliker Gemeindeversammlung An seiner letzten Gemeindeversammlung sah sich der Eschliker Gemeindepräsident Hans Mäder mit keinen Gegenstimmen konfrontiert. Christoph Heer 08.12.2020, 16.30 Uhr

Vize Bernhard Braun verabschiedet Gemeindepräsident Hans Mäder und dessen Frau Marie-Louise. (Bild: Christoph Heer)

«Es ist schon so, dass die Wiler leider den Richtigen gewählt haben. Für uns ist es natürlich schade, verlieren wir Hans Mäder nach fünf Jahren als Gemeindepräsident», sagte Gemeinderat Bernhard Braun an der Eschliker Gemeindeversammlung. Er wird ab 1. Januar in einem 80-Prozent-Pensum das Präsidium ad interim übernehmen.

Hans Mäder wiederum erfährt bei der Durchführung seiner zehnten und letzten Gemeindeversammlung keine Probleme. Weder Wortmeldungen noch Gegenstimmen sind vom 42-köpfigen Souverän zu vernehmen.

Das heisst, dass das Budget 2021 mit einem Aufwand von 16 Millionen Franken und einem Verlust von 395'000 Franken genehmigt wird. Der Steuerfuss bleibt auf 50 Prozent. Auch abgesegnet wird die Investitionsrechnung. Diese mit Nettoinvestition von rund 3,2 Millionen Franken.

Erste Versammlung vor fünf Jahren

Die Turnhalle Bächelacker wäre coronakonform eingerichtet gewesen. Heisst, es hätte in den vorgesehenen Sektoren noch viel Platz für weitere Stimmbürger gehabt. Augenscheinlich trauen sich aber je länger je weniger Personen an solche Anlässe. Einen grösseren Besucherandrang hätte Hans Mäder allemal verdient, so blieb es in einem kleinen, feinen Rahmen. Mäder selbst zeigt sich gewohnt souverän und blickt kurz auf seine fünfjährige Amtszeit im Hinterthurgau zurück. «Am 10. Dezember 2015 leitete ich meine erste Gemeindeversammlung in Eschlikon. Was folgte, waren ebenso viele Herausforderungen wie Höhepunkte. Ich kann sagen, ich bin dank dieser Tätigkeit hier so klug geworden, wie ich es noch nie war. Ich habe Eschlikon kennen und schätzen gelernt.»

Die Lernenden der Eschliker Gemeindeverwaltung liessen es sich nicht nehmen, einen mehrminütigen Abschiedsfilm zu gestalten. In diesem kamen zahlreiche Verwaltungsangestellte, aber auch Gemeinderatskollegen und weitere Wegbegleiter Mäders zu Wort. Ein schöner, filmischer Schachzug, der in Erinnerung bleiben wird.

«Ich gehe mit einem guten Gefühl nach Wil, denn ich bin mir sicher, dass Eschlikon auf diesem eingeschlagenen, erfolgreichen Weg weiterschreiten wird», so Mäders Schlussworte.

Linus Köppel

Eschliker Schulpräsident (Bild: ZVG)

Vor der Versammlung der politischen Gemeinde gelingt es bereits Schulpräsident Linus Köppel, ebenso souverän durch seine Schulgemeindeversammlung zu führen.

Drei Behördenmitglieder verabschiedet

Zwar erntet er zwei Enthaltungen, dafür zählt bei ihm der Souverän immerhin drei Stimmberechtigte mehr, also 45. In der Gesamterneuerungswahl der Eschliker Schulbehörde vor knapp zwei Wochen schnitten Köppel als Präsident und Romana Gustin mit Glanzresultaten ab. Verdankt werden indes die drei abtretenden Schulbehördenmitglieder Tanja Bosshard, Beat Müller und Pascal Nesci. Bekanntlich werden diese durch Claudia Keller, Patrick Faller und Manuel Heim ersetzt. Sie schafften die Wahl trotz weiterer Kandidaten bereits im ersten Wahlgang.

Der Steuerfuss der Volksschulgemeinde wird auf 98 Prozent belassen. Das Budget 2021 wird durch den Souverän ebenso einstimmig genehmigt. Es sieht für das folgende Kalenderjahr bei einem budgetierten Aufwand von rund 10 Millionen Franken einen kleinen Überschuss von 9200 Franken vor; dies inklusive Einlagen in den Erneuerungsfonds von 310'000 Franken.

Die Investitionsrechnung schliesslich sieht Bruttoinvestitionen von 8,6 Millionen Franken vor, wovon mit knapp 7,2 Millionen der Hauptharst auf die neue Sporthalle entfällt. Die Nettoinvestitionen wiederum belaufen sich auf 6,7 Millionen Franken.