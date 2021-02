Eschlikon Doch keine höheren demokratische Hürden: Die wichtigsten Änderungen mit der neuen Gemeindeordnung Am 7. März befinden die Eschliker Stimmbürger über eine neue Gemeindeordnung, welche grundsätzliche Änderungen in Behörde und Verwaltung vorsieht. Roman Scherrer 10.02.2021, 04.20 Uhr

Die kommende Abstimmung hat Einfluss auf die Arbeitsabläufe im Eschliker Gemeindehaus. Bild: Roman Scherrer

Im vergangenen Jahr ist sie 18 Jahre alt geworden. Und wenn es nach dem Eschliker Gemeinderat geht, hat die aktuelle Eschliker Gemeindeordnung Ende 2021 ausgedient, nicht zuletzt wegen veralteter Begrifflichkeiten. Die Behörde bringt deshalb am 7. März eine komplett überarbeitete Version zur Abstimmung an die Urne. «Darin ist nicht alles neu», sagt Gemeindeschreiber Marcel Aeschlimann, erläutert aber die wesentlichen Veränderungen, die das revidierte Dokument mit sich bringt.

Niedergelassene Ausländer und Schweizer Jugendliche ab 16 Jahren dürfen künftig an den Gemeindeversammlungen teilnehmen. Zwar ohne Stimmrecht, jedoch dürfen sie sich «beratend» zu Wort melden. Im Hinterthurgau kennt die Münchwiler Gemeindeordnung dieses Recht bereits. «Der Gemeinderat hat es aber nicht wegen Münchwilen einfliessen lassen», sagt Aeschlimann. «Er erachtet es als sinnvoll, dass Personen, die sich in der Gemeinde engagieren und auch Steuern zahlen, mitreden können.»

Auch in diesem Punkt zieht Eschlikon mit Münchwilen gleich: Gesuche von Einbürgerungswilligen landen nicht mehr auf der Traktandenliste der Gemeindeversammlung, der Gemeinderat entscheidet direkt darüber. «Bereits heute ist es so, dass hauptsächlich der Gemeinderat die Gesuche prüft und der Versammlung nur Einbürgerungen vorschlägt, von denen er überzeugt ist», erklärt Aeschlimann. Und weil dieser Prozess ohnehin schon bei ihr angesiedelt ist, sei die Behörde der Meinung, dass sie ihn auch zu Ende führen und nicht bis zur nächsten Versammlung herauszögern sollte.

Es ist wohl die wichtigste Änderung: Die neue Gemeindeordnung soll Strategisches und Operatives strikt trennen. Während für Letzteres die Verwaltung zuständig ist, soll sich der Gemeinderat allen politisch-strategischen Fragen annehmen. Wie Fischingen und Sirnach führt Eschlikon zudem das Geschäftsleitungsmodell ein. Abteilungsleiter der Verwaltung sind also Mitglieder der Geschäftsleitung, der Gemeindeschreiber fungiert als Geschäftsführer.

Marcel Aeschlimann

Gemeindeschreiber Eschlikon Bild: PD

Eschlikon geht aber weiter als seine Nachbarinnen: Es schafft die Ressorts im Gemeinderat komplett ab, was laut dem Berater der Gemeinde in dieser Form schweizweit einzigartig ist. Damit soll einerseits die Einmischung des Gemeinderats in operative Geschäfte ausbleiben. «Andererseits kann bei Projekten einem Mitglied des Gemeinderates die Leitung übertragen werden, das eine Affinität zum Thema hat», sagt Aeschlimann. Zudem könne es bei Ersatzwahlen in den Gemeinderat eine Kandidatur attraktiver machen, wenn sie nicht mit einem Ressort und dem damit verbundenen Vorwissen in Verbindung gebracht wird.

Von den heute 15 Kommissionen ist der Grossteil aufgehoben. «Die meisten sind nämlich operativ tätig. Und alles Operative soll ja bei der Verwaltung sein», sagt Aeschlimann. Das bringe auch nicht wirklich mehr Arbeit für die Verwaltungsangestellten. «Denn die Vor- und Nachbereitung der Kommissionssitzungen sind sehr aufwendig und entfallen grossteils.»

Vier Kommissionen wird es auch weiterhin geben, nur werden sie neu Behörden genannt: die Behörde für Hochbau (ehemals Baukommission), die Behörde für Flurklagen (Flurkommission), die Sozialhilfebehörde (Fürsorgebehörde) sowie die Schlichtungsbehörde für das Mietwesen. Diese seien nämlich vom Gesetz vorgegeben – wie letztere drei – oder hätten sich schlicht bewährt – wie die Baukommission –, erklärt Aeschlimann

Noch mehr, von dem die Gemeindeversammlung befreit werden soll. «Beschlüsse über Reglemente und Gebühren sind von strategischer Natur», begründet Aeschlimann. Zudem würden solche Entscheide dem fakultativen Referendum unterstellt, welches die neue Gemeindeordnung stärke.

In diesem Punkt ändert sich doch nichts. Im Entwurf zur neuen Gemeindeordnung hatte der Gemeinderat die Anzahl nötiger Unterschriften für ein kommunales Referendum noch von 100 auf 200 erhöht, für Initiativen von 200 auf 400. «Die Absicht war es dabei nicht, die demokratischen Rechte zu beschneiden», betont Aeschlimann. «Vielmehr ist die Gemeinde in den vergangenen Jahren stark gewachsen, und der Gemeinderat wollte die Zahlen dementsprechend anpassen.»

In der Vernehmlassung zum Entwurf wehrte sich die Eschliker CVP gegen die Erhöhung. Der Gemeinderat hat daraufhin eingelenkt und schlägt den Stimmbürgern in der Gemeindeordnung wieder die bisherigen Zahlen vor.