Eschlikon Das Industriegebiet erhält Zuwachs – und die Gemeinde einen einen grossen Batzen Der Eschliker Gemeinderat will das gemeindeeigene Grundstück im Riet an ein Unternehmen aus der Region verkaufen. Das würde der Gemeinde drei bis vier Millionen Franken bringen. Roman Scherrer 03.12.2020, 04.10 Uhr

Blick auf die Gemeinde-Parzelle im Industriegebiet. Bild: Olaf Kühne

Freie Flächen gibt es im Eschliker Industriegebiet Riet nur noch wenige. In den vergangenen etwas mehr als zehn Jahren sind hier gleich mehrere Grundstücke überbaut worden. Eine der grössten und noch freien Baulandparzellen in der Industriezone liegt südlich des Bewetec-Areals. Sie ist rund 14'000 Quadratmeter gross – was etwa der Fläche von zwei Fussballfeldern entspricht – und gehört der politischen Gemeinde.