Eschenz kommt nicht zur Ruhe: Neu zusammengesetzter Gemeinderat trennt sich nach nur drei Monaten wieder vom neuen Gemeindeschreiber Trennung während der Probezeit: Die Gemeinde Eschenz und der neue Gemeindeschreiber Hanns Wipf gehen bereits nach drei Monaten wieder getrennte Wege. Wipf kam erst im August aus Steckborn, nachdem er dort nach einem internen Streit gekündigt hatte. Samuel Koch 03.11.2020, 04.30 Uhr

Eingang zur Gemeindeverwaltung an der Hauptstrasse in Eschenz. Bild: Donato Caspari

Es kehrt keine Ruhe ein. In der Verwaltung der Gemeinde Eschenz ist die wichtigste Stelle wieder vakant. Seit Montagmorgen ist klar, dass Eschenz und Gemeindeschreiber Hanns Wipf nach kurzer Zeit wieder getrennte Wege gehen. In der offiziellen Mitteilung heisst das dann:

«Die Wahrnehmungen über Rollen und Ämter waren nicht einheitlich.»



Lange hat das Gastspiel von Hanns Wipf in der 1800-Einwohner-Gemeinde am Übergang zwischen Untersee und Rhein also nicht gedauert.

Gemeindeschreiber lag in Steckborn mit Stadtpräsidenten über Kreuz

Hanns Wipf, ehemaliger Gemeindeschreiber Eschenz und Stadtschreiber in Steckborn. Bild: PD

Erst im Juni kündigte Wipf seine langjährige Stelle als Stadtschreiber von Steckborn, nachdem er während Monaten mit dem dortigen Stadtpräsidenten Roman Pulfer über Kreuz lag. Für viele überraschend erfolgte der Antritt Wipfs in Eschenz bereits Anfang August, trotz noch laufender Kündigungsfrist in Steckborn. «Die Verwaltung und der Gemeinderat heissen ihn herzlich im neuen Team willkommen und wünschen ihm viel Freude und Erfolg bei seinen vielseitigen Aufgaben», schrieb Eschenz’ Vizestadtpräsident Dominik Spycher damals.

Zumindest zwischenzeitlich traf Wipf in Eschenz auf einen alten Weggefährten. Nachdem im März Gemeindepräsident Claus Ullmann sowie die beiden Gemeinderäte Hansruedi Buff und Erwin Bühler gemeinsam zurückgetreten waren, setzte der Kanton im Mai in Eschenz Steckborns alt Stadtpräsidenten Roger Forrer als externen Gemeinderat ein, um eine monatelange Beschlussunfähigkeit zu verhindern.

Detaillierte Gründe bleiben unter dem Deckel

Jetzt folgt in Eschenz nach wenigen Monaten also bereits wieder der Abgang des neuen Gemeindeschreibers. «Die Gemeinde Eschenz und Gemeindeschreiber Hanns Wipf sind zum Ergebnis gelangt, die gemeinsame Zusammenarbeit im November nicht fortzusetzen», steht in der offiziellen Mitteilung vom Montag. Linda Signer, seit Ende September neu im Amt als Gemeindepräsidentin, will nicht detailliert über die Gründe für die Trennung informieren.

Sie beantwortet weder Fragen nach allfälligen persönlichen Differenzen noch solche nach fachlichen Unstimmigkeiten in Sachen möglicher Kompetenzüberschreitungen. Sie sagt:

Linda Signer, Gemeindepräsidentin Eschenz, seit Ende September. Bild: Reto Martin

«Es hat leider nicht gepasst.»

Nach dem einstimmigen Entscheid des Gemeinderates zu Ungunsten Wipfs hofft Signer, dass in der Verwaltung in Eschenz bald wieder Ruhe einkehrt. Neuerdings immerhin wiederbesetzt ist derweil der Stuhl auf dem Steueramt. Für den Posten des Gemeindeschreibers hingegen sucht Eschenz nun nach einer «guten Lösung, die langfristig passt», wie Signer sagt. Sie und der vor wenigen Wochen neu konstituierte Gemeinderat hoffen, dass in Eschenz bald wieder Ruhe einkehrt. Sie sagt:

«Dafür braucht es aber auch Zeit.»

Hanns Wipf war auf mehrere Anfragen dieses Mediums nicht erreichbar.