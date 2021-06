Eschenz Dorfeigener Orientierungslauf: Gemeinde lanciert «Eschenzer Challenge» In der Gemeinde Eschenz ist ein Postennetz installiert worden. Einheimische und Besucher sind zum dorfeigenen Orientierungslauf eingeladen. 16.06.2021, 16.35 Uhr

Eine Karte von Eschenz: bei der Gemeindeverwaltung. Bild: Donato Caspari (19.06.2020)

(red) In den vergangenen Monaten hat der KTE (Kultur-Tourismus Eschenz; ehemaliger Gewerbe- und Verkehrsverein Eschenz) für die sogenannte «Eschenzer Challenge» in Zusammenarbeit mit Fixcontrol ein festinstalliertes Postennetz in Eschenz ausgearbeitet. Die Posten für den dorfeigenen OL sind übers ganze Dorf verteilt. Und jedem Posten sind mittels QR-Code Informationen hinterlegt, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Verschiedene Routen gibt es auf der Webseite von FixFinder. Bild: PD

Nebst der sportlichen Aktivität – spazierend, walkend oder laufend – könne jedermann dabei viel Interessantes über die Geschichte von Eschenz, das Gewerbe in der Gemeinde am Übergang vom Untersee in den Rhein, den Naturschutz und Informationen über landschaftliche und touristische Höhepunkte erfahren. Es heisst weiter.

«Ob für uns Einheimische oder für Besucher aus nah und fern, die ‹Eschenzer Challenge› ist Spass und Abenteuer für Gross und Klein.»

Am Samstag, 26. Juni, lädt die Gemeinde unter der Leitung von KTE-Präsident und Vizegemeindepräsident Dominik Spycher von 11 bis 13 Uhr zu einer kleinen Eröffnungsfeier mit Festwirtschaft in den Werkhof ein. Unter www.fixfinder.ch stehen verschiedene Routen zur Verfügung, welche bereits jetzt jederzeit und mehrmals benutzt werden können.