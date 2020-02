«Es war brutal, makaber, wie ein Schlag ins Gesicht»: So erlebte der Betriebsleiter des Schweinestalls den Grossbrand in Herdern Am Dienstagmorgen stand im thurgauischen Herdern ein Schweinestall in Flammen. Auf dem Hof arbeiten junge Straftäter. Der Betriebsleiter Ernst Zellweger hatte den Brand entdeckt und versucht, die Tiere zu retten. Der Stall brannte komplett nieder – für rund 160 Tiere kam jede Hilfe zu spät. Aktualisiert

Der Schweinestall auf dem Berghof in Herdern ist abgebrannt. Der Stall gehört dem Massnahmenzentrum Kalchrain. Ein Teil der geretteten Schweine durfte bei den anderen Freilaufschweinen einziehen. Den Stallanbau hat es zum Glück nicht getroffen. Gerettete Schweine: Die Kratzer am Bauch der Schweine sind nicht vom Brand sondern von der Zusammenführung der Gruppen (Teenager). Sie zwicken und rämpeln sich gegenseitig. Gerettete trächtige Mutterschweine. Zwei Militärhubschrauber kreisten lange Zeit über dem Unglücksort. Personen wurden beim Brand nicht verletzt. Beim Brand des Schweinestalls kamen rund 160 Tiere ums Leben. Am Dienstagmorgen stand im thurgauischen Herdern ein Schweinestall in Flammen. Gemäss Augenzeugen waren die Flammen bis nach Frauenfeld zu sehen. Die Feuerwehr konnte die Tiere retten – ob es jedoch alle Schweine sind, ist derzeit noch unklar. Die rund hundert Einsatzkräfte haben den Brand kurz vor 7 Uhr gelöscht.

(kapo/dar/ubr/nat) Rauch steigt aus der Brandruine auf, ein Bagger der Feuerwehr entfernt Brandschutt, immer noch sind an diesem Vormittag nach dem Brand eines Schweinestalles Feuerwehrleute vor Ort. «Wir müssen die letzten Glutnester finden und löschen», sagt Martin Stäheli, Kommandant der Feuerwehr von Herdern. Anschliessend werde Brandwache gehalten. Am Abend folgen Aufräumarbeiten.

Insgesamt 100 Feuerwehrleute, 35 aus Herdern und 65 aus Frauenfeld, wurden am frühen Dienstagmorgen nach Herdern gerufen: Ein Schweinestall stand in Vollbrand. Der Alarm sei kurz nach 5 Uhr bei der Notrufzentrale eingegangen, sagt Meili, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei. Gemäss Augenzeugen waren die Flammen bis nach Frauenfeld zu sehen. Rund zwei Stunden später hatte sich die Situation vor Ort beruhigt. Feuerwehrkommandant Martin Stäheli sagt:

«Wir hatten das Feuer relativ rasch

unter Kontrolle.»

«Der Betriebsleiter trieb einen Teil der Schweine ins Freie, die restlichen Tiere sind ums Leben gekommen», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, vor Ort. Für rund 160 Tiere kam jede Hilfe zu spät, heisst es in einer Mitteilung vom Vormittag. Der Stall ist Teil der Gutsbetriebe des Massnahmezentrums Kalchrain.

Ein harter Schlag für den Betriebsleiter

Der Betriebsleiter ist Ernst Zellweger. Seit rund drei Jahren lebt er auf dem Hof oberhalb Herderns in einem weissen Haus, knapp dreissig Meter neben dem Stall. Er hat den Brand entdeckt:

«Ich habe laute Knalle gehört. Im ersten Moment habe ich mich im Bett gedreht. Dann aber bin ich in den Nebenraum und habe das Feuer gesehen.»

Ernst Zellweger, Betriebsleiter Schweinestall. Bild: Andrea Stalder

Er habe gleich die Feuerwehr alarmiert und versucht, die Tiere zu retten, die noch zu retten waren. «Dank des schnellen Einsatzes des Betriebsleiters konnten rund 20 Tiere aus dem brennenden Stall gerettet werden», sollte es später in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau heissen. Zellweger sagt:

«Es war brutal. Makaber.

Wie ein Schlag ins Gesicht.»

Jetzt auf dem Hof, einige Stunden nach dem Brand, ist Zellweger sichtlich betroffen. Als er am Nebenstall vorbeiläuft und eines der überlebenden Ferkel laut quiekt, dreht er sich schnell ab. Man mag sich nicht vorstellen, wie die Schreie der verendenden Tiere sich mit dem Lodern des Brandes sich zu einem unheilvollen Crescendo vereint haben.

Zellweger führt ins dritte Gebäude, wo zurzeit einige der überlebenden Schweine untergebracht sind. Körper an Körper, Bauch an Rücken liegen die Ferkel auf dem Boden. Nur manchmal zuckt ein Rucken durch die dicht liegenden Tiere. «Sie stehen unter Schock. Sie sind nicht sich selbst. Ganz apathisch», sagt Zellweger, die Augen zusammengekniffen.

Die gerettete Schweine im Stall im Nebengebäude. Die Kratzer am Bauch der Schweine sind nicht vom Brand sondern von der Zusammenführung der Gruppen. Sie zwicken und rämpeln sich gegenseitig. Bild: Andrea Stalder

Gerettete Schweine flohen in die Wälder

Hansjörg Lüking, Leiter Kalchrain. Bild: Andrea Stalder

Vor der Brandruine steht Hansjörg Lüking, Leiter des Massnahmezentrums in Kalchrain. Er sagt:

«Es tut weh, dass so viele Tiere gestorben sind. Doch zum Glück ist kein Mensch

zu Schaden gekommen.»

Die rund 20 geretteten Tiere seien während des Brandes in alle Richtungen in die Wälder geflohen, sagt Lüking. «Es hat rund zwei Stunden gedauert, sie wieder einzufangen.» Jetzt sind sie in verschiedenen Ställen auf dem Hof, in anderen Betrieben des Massnahmezentrums und auf einem Feld untergebracht.

Rund 20 Schweine konnten aus den Flammen gerettet werden. Bild: BRK News

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. «Brandermittler und der kriminaltechnische Dienst sind auf Platz, um die Lage zu beurteilen», sagt Meili. Der Stall brannte komplett nieder, weshalb von einem grösseren Schaden ausgegangen werden könne. Personen wurden keine verletzt. Der Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Franken gross sein.

Zur Klärung der Brandursache haben der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektroinspektor die Arbeit aufgenommen. Ein Funktionär des Thurgauer Amts für Umwelt begleitete die Löscharbeiten.

Auf dem Hof arbeiteten junge Straftäter

Auf dem Hof arbeiteten Jugendliche und junge Erwachsene des Massnahmezentrums Kalchrain. Einer bis zwei sollen aktuell dort beschäftigt sein, heisst es vor Ort. Dieses bietet männlichen Jugendlichen die Möglichkeit einer Massnahme nach dem Jugendstrafgesetz oder Strafgesetzbuch.



Ob es einen Zusammenhang zwischen den Jugendlichen und der Brandursache gibt, sei völlig unklar, sagt Kapo-Sprecher Daniel Meili gegenüber FM1today.ch. «Brandermittler und der kriminaltechnische Dienst sind vor Ort, um die Lage zu beurteilen. Sie stehen noch ganz am Anfang ihrer Arbeit.» Bis die Ursache geklärt ist, dürfte es noch einige Zeit dauern.