«Es kostet den Fünfliber mehr»: Der Eigentümer des Schlosses Wellenberg über dem Thurtal plant bauliche Veränderungen und erhält neue Nachbarn Auf Schloss Wellenberg ersetzt ein Wohnhaus bald einen ehemaligen Maststall. Der Plan erfolgt nicht ohne Gründe, wie der Schlossherr während einer Begehung erzählt. Samuel Koch 26.08.2020, 04.30 Uhr

Das Schloss Wellenberg wurde 1204 erstmals urkundlich erwähnt. Bild: Andrea Stalder

Als zweischneidiges Schwert. So erlebt Christof Schenkel sein Leben als Eigentümer von Schloss Wellenberg, das im frühen 13.Jahrhundert erstmals urkundliche Erwähnung fand und bis heute hoch über Felben-Wellhausen und dem Thurtal thront. Schenkel sagt:

«Es ist eine Herausforderung, ein Schloss weiter zu führen.»

Er sieht sich in der Pflicht gegenüber der Bevölkerung, das Erbe mit grossem Respekt zu hegen und zu pflegen. «Unsere Familie besitzt das Schlossgut seit dem Jahr 1900. Ich verstehe es als meine Aufgabe, das historische Gut zu bewahren und im vernünftigen Mass der Öffentlichkeit vorzustellen», sagt er.

Und dann ist da noch die Krux mit Passanten, die sich trotz etlicher Schilder oft unerwünscht aufs Privatgelände begeben und sich dort umschauen. Denn das Schloss wirke auf viele wie ein Magnet. «Leute kommen von überall her», sagt Schenkel. Einmal habe er seinen Augen nicht trauen können, als er mit seiner Partnerin nach dem Zmorge noch einen kleinen Spaziergang zum Weiher gemacht hat. Schenkel sagt:

«Als wir wieder zurückgekommen sind, sass ein wildfremdes Paar an unserem Tisch.»

Deshalb das Gelände einzuzäunen, widerstrebt ihm jedoch. Trotz dieses teils respektlosen Verhaltens der Besucherinnen und Besucher öffnet Schenkel das fast 40 Hektare grosse Areal jetzt noch mehr, indem er innerhalb der Schlosszone ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen bauen will. Die Bewilligung der Gemeinde nach der öffentlichen Auflage im Januar liegt längst vor.

Das Schlossgut Wellenberg liegt über der Gemeinde Felben-Wellhausen und dem Thurtal. Bild: Andrea Stalder

Baupläne eng verknüpft mit historischem Markt

Wegen der Coronapandemie aber verzögert sich der Baustart um zirka ein Jahr, weil der im Mai geplante Historische Handwerker- und Warenmarkt aufs nächste Jahr verschoben werden musste. «Wir beginnen mit der Baustelle erst, wenn dieser beliebte Anlass über die Bühne gegangen ist», sagt Schenkel. Er wolle den interessierten Besuchern nicht zumuten, während der Feierlichkeiten auf Schloss Wellenberg an eine Baustelle zu blicken. Bevor er lacht, sagt er:

«Ein Kran dazu wäre sicher am wenigsten historisch.»

Für Kosten von rund 1,8 Millionen Franken verschwindet zunächst der ehemalige Maststall aus den 1970ern, in welchem seit über 20Jahren keine Tiere mehr untergebracht sind. «Da dieser Stall im Kern der Schlosszone liegt, ist es wichtig, an dieser speziellen Lage einen passenden Ersatzbau zu erstellen», sagt Schenkel. Zudem sei es Zweck der Stiftung, die historische Substanz zu erhalten.

«Der Stall jedoch gilt nicht als historisch, weshalb sich die Stiftung auch nicht am Projekt beteiligt», sagt er und macht keinen Hehl daraus, dass der jetzt geplante Umbau nicht ganz freiwillig erfolgt. Lässt er den Stall abbrechen und nicht umgehend ersetzen, droht ihm wegen raumplanerischer Entwicklungen der Verlust des Baurechtes. «Das ist ein heisses Eisen», sagt er dazu nur. Zudem sprechen fiskalische Gründe für die jetzigen Baupläne.

Ständiger Austausch mit Gemeinde, Kanton, Bund

Nebst dem Finanziellen soll auch die Ästhetik stimmen, weshalb Schenkel den Frauenfelder Architekten Gabriel Müller zur Seite gezogen hat. «Der Wohnbau soll sich als ländliches und traditionelles Haus auch zeitgenössisch in diese Gegend einbetten», sagt Müller, der sich auf die Sanierung von historischen Gebäuden spezialisiert und zuletzt mit dem Trompetenhüsli eine der ältesten Bauten Frauenfelds restauriert hat.

Schlosseigentümer Christof Schenkel und Architekt Gabriel Müller zeigen vor dem abbruchreifen Maststall einen Plan vom Schloss Wellenberg aus dem Jahr 1798. Bild: Andrea Stalder

Im Mehrfamilienhaus mit Holzkleidung und Satteldach mit Bibersteinwiegeln sind fünf 3,5-Zimmer-Wohnungen geplant, was Schenkel als «tragbare Nutzung» bezeichnet. Das Projekt wurde in Absprache mit den Behörden erstellt. «Es kostet den Fünfliber mehr, dafür lohnt es sich», sagt er. Philosophische Diskussionen über das Leben als Schlossherr jedenfalls sind abendfüllend. Hingegen kurz und bündig fügt er an:

«Wir wollen jetzt die Chance nutzen, etwas für die zukünftigen Generationen zu bauen.»

Geht alles nach Plan, beginnen die Bauarbeiten direkt nach dem Historischen Markt Ende Mai 2021. «Das ist, Stand jetzt, aber noch Kaffeesatzlesen», sagt Schenkel. Geht der Plan trotz Corona auf, stünde das neue Mehrfamilienhaus voraussichtlich im Sommer 2022. Sodann fänden fünf Parteien auf dem Schloss Wellenberg ein neues Zuhause. Aber auch sie seien nach wie vor nur Besucher. «Das Schloss als historisches Gut soll belebt werden», wiederholt Schenkel und ergänzt: «An diesem geschichtsträchtigen, seit Jahrhunderten bestehenden, traditionsreichen Ort fühle ich mich nur als Bewohner auf Zeit– sozusagen als Gast.»