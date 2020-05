«Es ist nicht Sache des Kantons Thurgau, Investoren zu akquirieren»: Die wichtigsten Fakten zum Thema Windenergie Trotz grossem Widerstand aus der Bevölkerung hat der Grosse Rat der Richtplanänderung Windenergie zugestimmt. Als nächstes wird der Bundesrat darüber befinden müssen. Aber auch nach dem Segen aus Bundesbern ist der Weg zu einem Windpark noch weit. Sebastian Keller 25.05.2020, 05.00 Uhr

Das Modell eines Energiedorfes, das einst in der Swiss Future Farm zu sehen war. Bild: Donato Caspari

Das Ergebnis ist in seiner Deutlichkeit eher überraschend: Der Grosse Rat hiess am 6. Mai die Richtplanänderung Windenergie mit 78 zu 36 Stimmen gut. Gegenwind blies vor allem aus Richtung der SVP. Der Richtplan ist ein mittelfristiges Steuerungsinstrument des Kantons; er koordiniert raumwirksame Aktivitäten. So zum Beispiel, wie und wo sich Siedlung, Verkehr und Infrastruktur, aber auch Energie entwickeln sollen.

Mit der vorgenommen Richtplanänderung Windenergie stehen nun sechs Windpotenzialgebiete im Richtplan des Kantons Thurgau. Doch der Weg zur ersten Turbine ist noch weit.

Was passiert nach dem Ja des Grossen Rates zur Richtplanänderung Windenergie?

Die Thurgauer Kantonsplanerin Andrea Näf. Bild: Andrea Stalder

Auf Anfrage erklärt Kantonsplanerin Andrea Näf: «Wir reichen das Paket zur Genehmigung beim Bund ein.» Derzeit ist man beim Amt für Raumentwicklung, das Näf leitet, damit beschäftigt, die Unterlagen zusammenzustellen. Der Zeithorizont für eine Genehmigung durch den Bund sei schwierig abzuschätzen. «Ich rechne mit rund einem halben Jahr.» Formelle Genehmigungsbehörde ist der Bundesrat; das Bundesamt für Raumentwicklung bereitet den Entscheid vor.

Gibt es Stolpersteine?

Im Prinzip war es der Auftrag des Bundes, im Hinblick auf die angestrebte Energiewende, Windpotenzialgebiete raumplanerisch zu definieren. Diesem Auftrag kam der Kanton Thurgau nach. «Ich rechne nicht damit, dass es grosse Stolpersteine gibt», sagt Andrea Näf. Gewisse Fragen werde der Bund vertieft klären wollen – gerade im internationalen Bereich. Stichwort: Klosterinsel Reichenau. Auf deutscher Seite herrscht die Angst, dass ein Windpark im Raum Salen-Reutenen, einem Windpotenzialgebiet, dem Status Unesco-Welterbe schaden könnte. Auch wenn eine Konfliktanalyse, die der Thurgau in Auftrag geben hatte, zum Schluss kam: Die Auswirkungen eines möglichen Windparks auf die Insel wären moderat.

Die Insel Reichenau, Unesco-Welterbe. Bild PD/Helmuth Scham

Was weiss man über die weiteren Abklärungen zur Reichenau?

Eine grenzüberschreitende Arbeitsgruppe soll abklären, ob ein Windpark in Salen-Reutenen mit dem Unesco-Welterbe Klosterinsel Reichenau kompatibel ist. Die Federführung der Arbeitsgruppe liegt beim «Guichet Unique Windenergie» des Bundesamtes für Energie (BFE). Wegen des Coronavirus konnte sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe aber noch nicht zum ersten Treffen zusammenfinden. Auf Anfrage sagt BFE-Sprecherin Marianne Zünd: «Die Vorbereitungsarbeiten laufen, das Treffen kann aufgrund der Covid-Situation noch nicht geplant werden.»

Beim wem liegt der Ball nach der Genehmigung des Richtplankapitels?

«Die Planungshoheit liegt bei der Gemeinde», sagt Kantonsplanerin Andrea Näf. Das heisst: Gemeinden, in denen sich Windpotenzialgebiete befinden, können sich Gedanken machen, ob sie eine Windenergiezone einrichten wollen. «Dabei handelt es sich um ein ordentliches Nutzungsplanungsverfahren mit Auflage», sagt Näf. Vor dem allfälligen Bau eines Windparks sind aber weitere Hürden zu nehmen: Ein Gestaltungsplan sowie eine Baubewilligung sind notwendig. Je nach Grösse ist ferner eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. «Die Mitwirkungsmöglichkeiten gelten im ganzen Prozess», sagt Näf. Andrea Paoli, Leiter der kantonalen Abteilung für Energie, führt weiter aus, dass eine Gemeinde dies wohl nur anstrengt, wenn ein entsprechender Investor ein Projekt habe.

Andrea Paoli, Leiter der Abteilung für Energie. Andrea Stalder

Sind solche Investoren auszumachen?

«Im Moment ist mir nichts bekannt», sagt Paoli. Es sei auch nicht Sache des Kantons, Investoren zu akquirieren. «Unsere Aufgabe ist es», sagt der Energiefachmann, «Grundlagen zur Verfügung zu stellen». Im weiteren Prozess sei die Rolle des Kantons ohnehin eher moderierend und informierend. Seine Abteilung sei Anlaufstelle für die Bevölkerung, Gemeinden, aber auch Investoren. Paoli schränkt ein: «Ich kann mir vorstellen, dass die Investitionsfreudigkeit derzeit nicht so hoch ist.» Er verweist auf das Coronavirus, das die ganze Wirtschaft durchgeschüttelt hat.

Unter anderem im Gebiet Braunau-Wuppenau, das nun im Richtplan vermerkt ist, wurden vor einigen Jahren Windmessungen durchgeführt. Was bedeutet das nun?

David Zimmermann, SVP-Kantonsrat und Gemeindepräsident von Braunau. Bild: Donato Caspari

«Grundsätzlich noch gar nichts», sagt David Zimmermann, Gemeindepräsident von Braunau und SVP-Kantonsrat. Die Haltung sei klar: «Die Bevölkerung und der Gemeinderat von Braunau wollen keine Windräder.» Ein möglicher Investor habe sich bislang nicht gemeldet. Er bestätigt: auch die Ennova SA nicht. Das Windenergie-Unternehmen führte während knapp zwei Jahren die Messungen durch. Der SVP-Politiker will genau beobachten, ob man in Frauenfeld das Versprechen einhält, dass der Kanton nicht mit übergeordnetem Recht die Gemeindeautonomie aushebelt.

Ist die Befürchtung realistisch?

Bislang betonten Vertreter des Kantons immer, dass beim Thema Windenergie eine kantonale Nutzungszone kein Thema sei. Kantonsplanerin Andrea Näf sagt, dazu müsste erneut der kantonale Richtplan angepasst werden. «Dies erachte ich als unwahrscheinlich.»

Während der öffentlichen Bekanntmachung der Richtplanänderung gingen 1554 Eingaben ein. Ist der Widerstand nun besänftigt?

Nein. Der Verband Freie Landschaft Thurgau zeigte sich nach dem Ja des Grossen Rates «schockiert», wie er in einer Mitteilung schreibt. Es handle sich um einen «en vogue»-Entscheid. Der Verband wiederholt seine Haltung: Windenergie stelle für den Thurgau keine nachhaltige Energieversorgung dar. Zudem findet es der Verband falsch, dass die Politik die Verantwortung an die einzelnen Gemeinden abgebe. «Zumal die Auswirkungen den ganzen Kanton betreffen.» Freie Landschaft Thurgau sieht sich laut Mitteilung nun, «zum Schutz unserer Landschaft», noch mehr in der Verantwortung, Aufklärung zu leisten. Auch der Verein Pro Salen-Reutenen setzt sich gegen einen möglichen Windpark auf dem Seerücken ein. So wie ähnliche Vereine in anderen Regionen.



Und die Befürworter?

Auch diese haben sich nach dem Grossratsentscheid gemeldet. Sie zeigen sich «erfreut über das positive Resultat». Zu den Unterzeichnern einer Mitteilung zählen die Verbände Energiefachleute Thurgau, Geothermie Thurgau, die IG Passivhaus Schweiz, der Solarstrom-Pool und der WWF. «Für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 braucht der Kanton Thurgau die Windenergie», argumentieren sie. Windkraft ergänze Energie aus Sonne und Wasser in idealer Weise. Weiter halten sie fest: Der Eingriff in die Landschaft sei «dank der Konzentration auf die sechs Gebiete im Kanton Thurgau verantwortbar». Wildwuchs werde verhindert.