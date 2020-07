«Es ist kompliziert, Kompliziertes einfach zu formulieren»: Eine ehemalige Thurgauer Oberrichterin übersetzt Behördensprache in verständliches Deutsch Während 28 Jahren wirkte Elisabeth Thürer als Thurgauer Oberrichterin. Nun wird sie zur Übersetzerin und eröffnet Mitte August im Rathaus Frauenfeld eine Anlaufstelle für schwierige Behördensprache. Mathias Frei 23.07.2020, 04.10 Uhr

Alt Oberrichterin Elisabeth Thürer gibt sich mit der Anlaufstelle eine neue Aufgabe. (Bild: Andrea Stalder)

«Manchmal habe ich mich für die fürchterliche Sprache geschämt.» Elisabeth Thürer sagt das, sie war 28 Jahre lang Thurgauer Oberrichterin. Zu oft wurden ihr in dieser Zeit amtliche Dokumente vorgelegt, die kaum lesbar waren, weil furchtbar kompliziert formuliert. Aber was machen? Es bräuchte jemanden, der Amtssprache übersetzt. Journalisten sollten das im Rahmen ihrer Arbeit machen. Elisabeth Thürer geht noch einen Schritt weiter. Ab Mitte August betreibt sie im Rathaus eine Anlaufstelle Behördensprache. Sie arbeitet ehrenamtlich. Für Betroffene ist das Angebot gratis – und damit möglichst niederschwellig.

«Die Idee dafür hatte ich schon länger. Die Anlaufstelle ist mein Kind für die Zeit nach der Pensionierung.»

Die Versuchsphase für das neue Angebot beginnt am Donnerstag, 13.August, und dauert bis Mitte Dezember. Vorerst ohne Voranmeldung kann man donnerstags jeweils während zwei Stunden Rat suchen bei Elisabeth Thürer. Ihr einfaches Büro kann sie sich im Kufsteinzimmer im Rathaus-Edgeschoss einrichten.

Die immer komplexer werdende Gesetzgebung schlage sich direkt in der amtlichen Sprache nieder, sagt alt Oberrichterin Thürer. Für sie gilt seit jeher: «So kompliziert wie nötig, aber so einfach wie möglich.» Es sei jedoch schon länger festzustellen, dass sich die Sprache der Schweizer Rechtssprechung jener der deutschen Rechtssprechung annähere – was es eben komplizierter mache.

«Es ist kompliziert, Kompliziertes einfach zu formulieren.»

Das sagt Thürer. Oft stehe der Gesetzgeber auch unter Zeitdruck, neue Gesetzestexte müssten in Kürze in Kraft treten. Sorgfältige Formulierungen suche man dann vergebens.

Den Mühlen der Justiz und Verwaltung ausgeliefert

Thürer nennt als Beispiel die Kosteninformationen der Gerichte im Thurgau:

«Was beim einen Bezirksgericht eine halbe A4-Seite ausmacht, füllt andernorts drei Seiten.»

Rathaus Frauenfeld. (Bild: Donato Caspari)

Behördliche Informationen seien teils kaum mehr verständlich. Man fühle sich den Mühlen der Verwaltung und Justiz hilflos ausgeliefert. Das könne wütend und passiv machen. Und genau bei der Passivität kann es fatal werden. Wenn man aufgrund des Unverständnisses nicht reagiert und zum Beispiel wichtige Fristen verpasst. Konflikte entnervter Bürger mit Behörden und Ämtern würden beide Nerven, Zeit und Geld kosten. Mit der geplanten Anlaufstelle könne dies verhindert werden. Zugleich werde das Vertrauen der Einwohner in die offiziellen Institutionen gefördert.

Das Sprachgefühl, das heute viele amtliche Dokumente vermissen lassen, hat Elisabeth Thürer schon früh auf den Weg bekommen. Ihr Grossvater war Historiker, ihr Vater Auslandredaktor beim «Landboten» in Winterthur. «Wir waren eine schreibende Familie.» Wenn ihr Vater die von ihr verfassten Literaturrezensionen Korrektur gelesen habe:

«Das war eine harte Schule.»

Explizit keine Rechtsauskunft

Das Thurgauer Rechtsbuch.

(Bild: Nana do Carmo)

Die alt Oberrichterin hofft, dass Leute, die Hilfe beim Übersetzen von Behördensprache benötigen, das Gratisangebot auch in Anspruch nehmen. Eine Konsultation bei ihr sollte nicht länger als 15 Minuten dauern. Komplexere Fälle recherchiert sie lieber in Ruhe und lädt den Betroffenen zu einem zweiten Gespräch ein. Und was klar ist: «Ich mache keine Rechtsberatung.» Damit entfalle auch die Konkurrenz zur Anwaltschaft.

Anlaufstelle Behördensprache: ab 13.August, jeden Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, Kufsteinzimmer (Erdgeschoss), Rathaus Frauenfeld. Unentgeltlich. Keine Rechtsberatung.