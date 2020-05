«Es ist keine Hexerei, das Schutzkonzept umzusetzen» – «Die Distanzregel ist übertrieben»: Thurgauer Wirte ziehen nach einer Woche Corona-Lockerungen Bilanz Das kantonale Arbeitsinspektorat hat wegen der Coronakontrollen neue Mitarbeiter eingestellt. Sie kontrollieren auch Gastrobetriebe. Eine Umfrage bei verschiedenen Restaurants zwischen Bodensee und Hörnli zeigt: Wer Platz hat, der hat keine Probleme mit den Schutzmassnahmen. Schwieriger ist es für Bars – einige haben gar nicht erst aufgemacht. Stefan Böker 20.05.2020, 05.10 Uhr

Im Biergarten des «Fischerhauses» am Kreuzlinger Bodenseeufer herrscht reger Betrieb am Sonntag. Wer nicht so genau hinschaut, könnte meinen, alles sei wie immer – wären die Tische nicht so spärlich bestuhlt. Maximal vier Personen, die nicht aus einem Haushalt sind, dürfen laut Schutzkonzept von GastroSuisse an einem Tisch sitzen.

Eigentlich hätte ein Sicherheitsmann das Treiben beobachten und notfalls eingreifen sollen. Wirt Reto Eppenberger sagt:

«Letztendlich war das nicht nötig – die Gäste halten sich an die Regeln.»

In seinem Betrieb bereitet die neue Situation keine Probleme. Er habe weitere Massnahmen getroffen: «Wir haben die Türen der WCs umgebaut, sodass nur eine Person auf einmal hinein kann. Die Garderobe wurde geschlossen und in der Küche tragen die Mitarbeitenden Masken.»

Wegen der grossen Gaststube sei nicht mal ein Tischerücken notwendig gewesen. «Es ist keine Hexerei, das Schutzkonzept umzusetzen», sagt der Wirt. Was ihn mehr nervt, sind die geschlossenen Grenzen. Sein Team arbeite am Anschlag, weil die Saisonkräfte aus dem Ausland fehlten.

Neu ist die Glaswand vor der Nudeltheke

Im «Gambrinus» in Weinfelden hat man sich arrangiert, obwohl die Gaststube eher klein ist. Die Pasta wird weiterhin live vor den Gästen aus der Maschine gezogen. Neu ist nur die Glaswand vor der Nudeltheke; sie geht fast bis zur Decke. Einen vierstelligen Betrag hat Roberto Lombardo investiert, um sein Restaurant fit für die Wiedereröffnung zu machen. Unter anderem installierte er Trennwände.

«Wir waren skeptisch, aber es hat sich gelohnt», sagt er, obwohl er statt elf nur noch acht Tische bewirten kann. «Abends war immer voll, nur die Geschäftsleute am Mittagstisch lassen noch auf sich warten.» Und bei schönem Wetter gebe es ja noch die Gartenwirtschaft mit 45 Plätzen. Die Atmosphäre sei wie vor der Krise.

«Wir wollen auch die Karte nicht verkleinern oder Tische zweimal verkaufen.»

Beide Gastwirte sehen allfälligen Kontrollen gelassen entgegen. Bei beiden ist die Freude über die Wiedereröffnung grösser als der Ärger, den die Umsetzung der Schutzmassnahmen verursacht. Kleinere Betriebe haben hingegen eher an der Verordnung zu knabbern, besonders Bars und Cafés.

Einige Bars bleiben zu In der Weinfelder Kult-Beiz «Jack’s Café» und den angrenzenden Lokalitäten «Nachbar» und «Duffy’s» bleiben die Türen vorerst geschlossen. Es habe schlicht zu wenig Platz, um die Distanzregel durchzusetzen, heisst es in einer Mitteilung. Dass die Gäste an ihren Plätzen sitzenbleiben, sei genauso unzumutbar wie ein Sicherheitsdienst. Auch in der «Anderbar» in Kreuzlingen will die Wirtin erst mal nicht öffnen. Sie möchte keine Beiz führen, in der die Gäste auf Abstand gehen müssen, schreibt sie auf Facebook. (red)



Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau, sagt:

«Weil die Distanzregel übertrieben ist».

«Vor allem, wenn ich sehe, dass in unseren Nachbarländern kleinere Abstände gelten.» Auch Bartel hat seine «Krone» in Balterswil wieder geöffnet. Ihn wurmt, nur noch 32 Plätze bewirten zu dürfen – mehr als die Hälfte weniger als zuvor. Selbst in seinem grossen Lokal habe es negative Auswirkungen. «Hier ist eine Anpassung nötig.»

Notfalls können die Wirte eingreifen

Ansonsten hält er die Schutzmassnahmen für richtig. Polizist spielen will er nicht: «Wenn Gäste, die sich kennen, zueinander an einen Tisch setzen und es gesamt nicht mehr als vier Personen sind, ist dies grundsätzlich erlaubt.»

Dass Wirte eingreifen und notfalls sogar von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, hält Daniel Wessner, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit, für unumgehbar.

«Die Wirte haben die Verantwortung, dass sich die Gäste an die Regeln halten.»

Wessner untersteht das Arbeitsinspektorat, das die Einhaltung der Schutzkonzepte prüft. Dabei macht die Behörde Stichproben und reagiert auf Meldungen aus der Bevölkerung. Eine flächendeckende Kontrolle sei nicht möglich.

Rund 120 Kontrollen seit 22. April

Schon jetzt seien 20 statt normalerweise fünf Mitarbeiter im Einsatz; temporär wurden unter anderem solche mit Berufserfahrung im Sicherheitsdienst eingestellt. Und so schliesst sich der Kreis.

Büssen mussten diese noch nicht: Seit 22. April gab es rund 120 Kontrollen. Sieben Mal stellten die Kontrolleure erhebliche Mängel fest, ein einziges Mal bei einem Gastrobetrieb. Alle Mängel wurden danach fristgerecht behoben.

Die Kontrolleure würden zwar mit dem Zollstock kommen, aber auch Augenmass beweisen. In letzter Konsequenz seien zwar Bussen und Betriebsschliessungen möglich, auch kann die Kantonspolizei hinzugezogen werden. Wessner betont:

«Unser Ziel sind nicht Betriebsschliessungen.

«Wir wollen die Wirte dazu bringen, das Schutzkonzept zu befolgen und somit das Virus an seiner Ausbreitung hindern.»