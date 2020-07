«Es ist das, was der Gemeinderat wollte»: Der Aadorfer Lindensaal macht einer Metzgerei Platz Die Aadorfer Gemeindebehörde hat entschieden: Sie verkauft den Lindensaal an die Elgger Flach-Kretz AG. Diese hat mit ihrem Neubauprojekt überzeugt, weil es ein neues Geschäft an die Bahnhofstrasse bringt. Roman Scherrer 30.07.2020, 16.55 Uhr

Vor dem Lindensaal: Metzger Kurt Sturzenegger mit Hansruedi Flach und Christoph Kretz von der Flach-Kretz AG. Bild: PD

Zunächst war es ein Gedanke im Hinterkopf. Nun ist klar, die Idee von Christoph Kretz, in Aadorf beim heutigen Lindensaal eine Metzgerei zu bauen, hat sich bewährt: Der Geschäftsführer der Elgger Flach-Kretz AG hat mit dem Projekt seines Unternehmens den Gemeinderat überzeugen können und bei der Verkaufsausschreibung den Zuschlag erhalten.

Das Vorhaben beabsichtigt, den Saal abzubrechen und stattdessen einen Neubau mit Wohnungen in den oberen Stockwerken und eben einer Metzgereifiliale im Erdgeschoss zu errichten.

In Letztere wird die Metzgerei Sturzenegger, bereits mit Filialen in Dussnang und Wängi, einziehen. «Es sind gute Kollegen von mir», sagt Christoph Kretz mit Verweis auf Metzger Kurt Sturzenegger und dessen Familie. Deshalb sei er überhaupt auf die Idee mit der Filiale im Erdgeschoss gekommen.

«Wir haben uns gedacht, dass eine Metzgerei an diesem zentralen Standort beim Bahnhof ein klarer Mehrwert für Aadorf wäre. Und das ist es ja, was der Gemeinderat wollte», sagt Kretz, der in Ettenhausen aufgewachsen ist und die Gemeinde somit bestens kennt.

Andere sahen wieder einen Saal vor

Der Aadorfer Gemeindepräsident Matthias Küng bestätigt, dass die Metzgerei der wesentliche Grund dafür war, dass sich die Behörde für den Verkauf des Lindensaals an die Flach-Kretz AG entschied:

«Das entspricht der Strategie des Gemeinderats. Denn die Bahnhofstrasse ist ja quasi die Einkaufsmeile in Aadorf.»

Matthias Küng

Gemeindepräsident Aadorf Bild: Olaf Kühne

Im Dorf habe man zurzeit zwar einen Fleischhändler, aber keine eigentliche Metzgerei. Die drei Projekte, welche es nebst demjenigen der Flach-Kretz AG in die engere Auswahl schafften, hätten jeweils wieder einen Saal oder Mehrzweckraum vorgesehen, berichtet Küng. «Solche Räume haben wir in Aadorf allerdings schon relativ viele.» Keine Chance hatten Projekte, welche den vom Gemeinderat geforderten Mehrwert nicht erfüllten und lediglich reine Wohngebäude vorsahen.

Gegen sieben Mitbewerber hat sich die Flach-Kretz AG durchgesetzt. Christoph Kretz betont, dass der Neubau zusammenhängend mit dem Restaurant Barone, der ehemaligen «Linde», geplant sei – wie es beim Lindensaal heute der Fall ist. In den Obergeschossen entstehen insgesamt zehn Wohnungen, mit zwei-, drei- und viereinhalb Zimmern.

Würde er nicht abgebrochen, hätte der Lindensaal aufwendig saniert werden müssen. Bild: Olaf Kühne

Liegenschaft hat Zweck für die Gemeinde erfüllt

Der ursprüngliche Zweck, der den Gemeinderat 2009 zum Kauf des Lindensaals bewog, ist erfüllt: Die Behörde hat sich ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Bahnhofplatzes sichern können. Und weil die Gemeinde den Saal, damit er wieder als solcher genutzt werden könnte, aufwendig hätte sanieren müssen, hat sie die Liegenschaft Anfang Jahr zum Verkauf ausgeschrieben. Schon damals kündigte der Gemeinderat an, dass die Projektidee entscheidend sein wird.