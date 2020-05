«Es ist brutal»: Frauenfelder Carreise-Unternehmer darben wegen Corona – und ein Ende ist nicht in Sicht Die Coronakrise trifft auch die Frauenfelder Carreise-Unternehmer mit voller Härte. Die Stammkundschaft gehört gar zur Risikogruppe und hat sämtliche Reisen storniert. Zudem soll in Frauenfeld der kontrovers diskutierte Twerenbold-Terminal gebaut werden, trotz Krise und Verzögerungen. Samuel Koch 23.05.2020, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch vor Corona: Ferienhungrige geniessen ihre Busreise nach Spanien. (Bild: Keystone/Gaetan Bally (November 2017))

Von 100 auf 0 innert kürzester Zeit. Fast wie eine Vollbremsung bei voller Fahrt. So hat die Coronapandemie im März das Geschäft der Carreisebranche zum Erliegen gebracht.

Marcel Stillhard, Inhaber Thurtal Reisen. (Bild: Matthias Hafen)

«Es ist brutal», sagt Marcel Stillhard von Thurtal Reisen. Und eine Erholung ist wie bei vielen anderen Branchen mit tröpfchenweisen Lockerungen nicht in Sicht. «Eine zweite Welle wäre verheerend», sagt Roman Scheiwiller vom gleichnamigen Carreise-Unternehmen, der schon mit der jetzigen Krise zu kämpfen hat. Quasi die Strasse unter den Rädern weggezogen wurde auch den Reisecars von Alfred Seiler. «Seit meiner letzten Fahrt aus einem Skilager Mitte März herrscht tote Hose», sagt er.

Frauenfeld ist mit Thurtal Reisen, Scheiwiller Reisen und Seiler Carreisen der Hotspot der Thurgauer Carreise-Unternehmer, von denen es kantonsweit noch zahlreiche mehr gibt. Die Stadt hat zudem mit der geplanten Ansiedlung der Twerenboldgruppe mit einem Busterminal im Sonnmatt-Quartier für viel Gesprächsstoff gesorgt.

Verzögerungen und Durchhalteparole zum umstrittenen Twerenbold-Busterminal im Sonnmatt-Quartier (sko) Seit Herbst ist es ruhig geworden um die davor kontrovers diskutierten Baupläne der Reisefirma Twerenbold. Sie plant im Sonnmatt-Quartier einen Busterminal mit Car-Einstellhalle und Wohnüberbauung für bis zu 30 Millionen Franken. Das städtische Grundstück soll Twerenbold 5,7 Millionen kosten, nachdem das Stimmvolk dem Landverkauf mit rund 55 Prozent zustimmte. Trotzdem reichten kritisch gestimmte Anwohner bereits gegen den Vorentscheid zwei Einsprachen ein, die wegen Parteistellung der Stadt vom Departement für Bau und Umwelt (DBU) behandelt werden. «Inhaltlich geben wir keine detaillierte Auskunft», sagt DBU-Generalsekretär Marco Sacchetti. Er führt aber aus, dass es um Erschliessung, Verkehrssicherheit oder Gebäudevolumen gehe. Derzeit laufen die Vorbereitungen für einen Augenschein, die sich laut Marco Sacchetti zuletzt wegen der Coronakrise verzögert haben. Firmeninhaber Karim Twerenbold betont auf Anfrage, dass er «trotz Krise an seinem Projekt festhalten will».

Nummern deponiert oder gar Fahrzeuge verkauft

Die Gründe für den Kollaps der Branche, die zuletzt wegen guter Energieeffizienz Aufschwung geniessen durfte, liegen auf der Hand. Wegen des Versammlungsverbots steigen keine grösseren Gruppen mehr in die Cars. Marcel Stillhard sagt:

«Das wird noch eine Weile so bleiben.»

Roman Scheiwiller, Scheiwiller Reisen. (Bild: Samuel Koch)

Zudem gehört die Stammkundschaft eher zur älteren Generation. «Wir haben vor allem Ü60-Gäste», sagt Roman Scheiwiller. Die meisten von ihnen befinden sich also in der Risikogruppe und haben ihre Buchungen allesamt storniert. «Die älteren Leute haben Angst», sagt Alfred Seiler, der sich dank seinem zweiten Standbein im LKW-Sektor einigermassen über Wasser halten mag.

Trotzdem hat er wie seine Branchenkollegen die meisten Kontrollschilder deponiert und grösstmöglich Kurzarbeit eingeführt. «Ich bin in der glücklichen Lage, dass die Liegenschaft und Fahrzeuge mir gehören und ich dadurch tiefe Fixkosten habe», sagt Seiler.

Notkredite, um Leasing und Mieten zu zahlen

Anders sieht die Situation bei Stillhard und Scheiwiller aus, die zusätzlich Notkredite bezogen haben, jedoch keine Beiträge «à fonds perdu». Nebst Standortmieten laufen auch die Leasingverträge auf ihre Fahrzeuge. Stillhard, der in seinem Fuhrpark vier Reisecars führt, sagt:

«Ich bezahle alleine für meinen Doppelstöcker monatlich 5800 Franken.»

Immerhin scheint ihm nun sein Vermieter nach wochenlanger Unsicherheit doch noch etwas entgegenzukommen. «Am schlimmsten aber ist der psychische Druck», sagt Stillhard, der seine Arbeitseinsätze vermisst. Scheiwiller hat gar einen seiner drei Cars verkauft. Ob er seinen sechsstelligen Notkredit je zurückzahlen kann, weiss er nicht:

«Wir müssen lange arbeiten, um 100'000 Franken zu verdienen.»

Er moniert, dass der Staat Selbstständigerwerbende im Regen stehen lässt. «Ohne Einnahmen müssen wir nach der Krise mit vielen Schulden wieder von vorne anfangen», sagt Scheiwiller.

Prognosen sehen nicht optimistisch aus

Alle drei Unternehmer üben sich in Durchhalteparolen, kaschieren aber ihre Enttäuschung wegen des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbandes (Astag) nicht. «Unsere Lobby in Bern fehlt», sagen alle. Ausfahrten seien ja nicht per se verboten. Mit genügend Sicherheitsabstand und Schutzmasken seien Fahrten möglich, sofern die Kundschaft überhaupt reisen will. Aber rentabel seien die Carreisen derzeit kaum. «Das ist höchstens Kundenbindung», sagt Scheiwiller.

Seiler fährt mit seinem einzig noch eingelösten Car mittlerweile wieder Schulklassen herum. Trotzdem prophezeit er einen schwierigen Winter:

«Ich hoffe sehr auf den Frühling 2021.»

Auf kleiner Sparflamme fährt auch Stillhard, denn Not macht erfinderisch. So hat er mit Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen zuletzt Rundfahrten gemacht, notabene ohne Ausstieg. «So kann ich wenigstens meine Fixkosten decken», sagt er. Trotz Optimismus glaubt er nicht an eine baldige Lösung. «Unsere Branche kann bei grünem Licht nicht einfach den Schalter umkippen.» Scheiwiller pflichtet ihm bei: «Es wird Monate dauern, bis der Motor wieder läuft.»