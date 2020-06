Interview Der Präsident der IHK Thurgau lobt das Krisenmanagement während Corona – ausser bei den Lockerungen: «Es hätte schneller gehen können» Christian Neuweiler ist seit acht Jahren Präsident der IHK Thurgau. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Wirtschaft sich bald von der Coronakrise erholt. Im Interview verrät er ausserdem, wie eine Ehe lebendig bleibt. Enrico Kampmann 06.06.2020, 05.30 Uhr

Christian Neuweiler im Firmensitz der Neuweiler AG in Kreuzlingen. Bild: Reto Martin

Sie sind bei der FDP, ihre Frau Denise ist Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin für die SVP. Das sorgt sicher für hitzige Tischgespräche.

Meine Frau hat halt die falsche Partei erwischt (lacht). Nein, es gibt bei den beiden Parteien durchaus viele Überschneidungen, gerade im wirtschaftlichen Bereich. Da haben wir ähnliche Ansichten. Bei aussenpolitischen Themen hingegen sind die Differenzen grösser. Auch wenn sie in dem Bereich für die SVP eher liberal unterwegs ist, gibt es schon mal Diskussionen. Aber das ist auch interessant. So bleibt eine Ehe lebendig.

Bei welchem Thema sind Sie und Ihre Frau ganz und gar nicht einer Meinung?

Wenn es um die Personenfreizügigkeit geht. Da gab es mal eine ernsthafte Auseinandersetzung. Es ging um die Abstimmung zur Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf Bulgarien und Rumänien von 2009. Da waren wir gar nicht einer Meinung.

Wer kocht bei Ihnen zu Hause?

Meine Frau. Am Wochenende manchmal ich und der Grill fällt in meinen Zuständigkeitsbereich. Aber grundsätzlich ist das ihre Domäne; sie ist eine exzellente Köchin. Im restlichen Haushalt packe ich aber genauso mit an. Als Gemeindepräsidentin von Langrickenbach und Kantonsrätin ist sie schliesslich auch eine viel beschäftigte Frau.

Was schätzen Sie an Ihrer Partnerin besonders?

Sie ist eine sehr aktive Lebenspartnerin und ist sehr vielseitig engagiert. Deswegen haben wir gemeinsam einen breiten Horizont. Das sorgt für interessanten Gesprächsstoff und konstruktiven Austausch.

Denise Neuweiler konnte am 15.März 2020 mit ihrem Mann Christian auf ihre Wahl als Kantonsrätin anstossen. Bild: Reto Martin

Als Präsident der Industrie- und Handelskammer Thurgau sind Sie im Kampf gegen die wirtschaftlichen Schäden des Lockdowns an vorderster Front tätig. Wie haben Sie den hiesigen Unternehmen unter die Arme gegriffen?

Als IHK lag es uns in erster Linie daran, dass möglichst viele Betriebe sobald wie möglich wieder anfangen konnten zu arbeiten. Wir haben mit Umfragen die Bedürfnisse der Unternehmen ausgelotet und einen Massnahmenkatalog zusammenstellt, den wir dann der Regierung unterbreitet haben. Mit dieser waren wir wöchentlich im Austausch. Insgesamt ist die Zusammenarbeit sehr positiv ausgefallen.

Was waren die grössten Sorgen der Thurgauer Unternehmen?

Viele Unternehmen sind auf Kundenkontakt angewiesen. Alles was vor Ort gemacht werden musste, war daher problematisch. Die Menschen haben versucht, jeglichen Kontakt zu meiden. So waren viele Unternehmen nicht ausgelastet und das hat die Wirtschaft gehemmt.

Was noch?

Es gab finanzielle Restriktionen. Die Versicherungen wollten anfangs keine Garantien absichern. Glücklicherweise konnte das recht bald behoben werden. Ausserdem haben viele Mitarbeiter gefehlt. Sobald jemand auch nur einen leichten Schnupfen hatte, musste die Person aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben. Bei uns im Betrieb haben zeitweise 15 von 80 Mitarbeitern gefehlt.

Wie hat man dem entgegengewirkt?

Die Frauenfelder Firma Misanto hat schnell reagiert und im Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz Tests angeboten. So konnten Angestellte bei Verdacht schnell getestet werden. Es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand drei oder fünfzehn Tage fehlt.

Zur Person Christian Neuweiler ist seit acht Jahren Präsident der Industrie- und Handelskammer Thurgau. Er ist zudem CEO und Mitinhaber der Neuweiler AG, einem Produktionsbetrieb für grosse Installationen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Der Familienbetrieb wurde 1833 als Schlosserei und Schmiede gegründet und gehört zu den ältesten Unternehmen in Kreuzlingen. Nach Abschluss des Maschinenbaustudiums arbeitete Neuweiler vier Jahre lang als Entwicklungsingenieur für die Bühler AG in Uzwil. 1988 trat er in die elterliche Firma ein, die er heute in der fünften Generation leitet. 2015 kandidierte Christian Neuweiler für die FDP Thurgau für den Nationalrat. Der Vater von vier Kindern ist in zweiter Ehe mit der SVP-Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin von Langrickenbach, Denise Neuweiler, verheiratet. Sie wohnen mit ihren zwei Töchtern in Zuben/Langrickenbach.

Sie haben oft betont, wie wichtig es ist, junge Fachkräfte auszubilden. Wegen Corona haben lange kaum Vorstellungsgespräche und Schnuppertage stattgefunden. Wie haben Sie das in Ihrer Firma gehandhabt?

Seit Anfang Mai haben wir bei uns im Betrieb wieder Schnupperstifte. Es ist wichtig, dass Firmen weiterhin Lehrlinge anstellen, um den Nachwuchs zu sichern. Man muss Arbeitgeber motivieren, dies auch jetzt, in dieser schwierigen Lage, zu tun. Sonst fehlen irgendwann die Fachkräfte. Und auch für die jungen Leute ist es sehr schlecht, wenn sie keine Ausbildungsplätze finden.

Wie schnell wird sich die Wirtschaft von der Krise erholen?

Ich bin zuversichtlich, dass der Wiederaufschwung schneller kommen wird, als man denkt. Die Schweizer Bevölkerung hat viel Selbstverantwortung gezeigt. Ausserdem hat der Bund, in Form der Coronakredite, schnell Liquidität bereitgestellt. So haben die Leute ihren Lohn. Damit können sie weiter konsumieren und die Wirtschaft kommt wieder in Gang.

Sie scheinen sehr zuversichtlich zu sein.

Die Stimmung in der Bevölkerung sehe ich als gut an, der Konsum ist auch wieder angelaufen. Natürlich muss man noch sehen, wie sich die Krise längerfristig auf die Exportindustrie auswirkt. Dennoch muss man jetzt wieder Selbstvertrauen haben und sagen: «Wir schaffen das.»

Hat der Bundesrat die Krise gut bewältigt?

Grundsätzlich ja. Was die getroffenen Schutzmassnahmen angeht, hat er aus meiner Sicht sehr gut gehandelt. Bei den Lockerungen hingegen hätte ich mir ein etwas schnelleres Tempo gewünscht. Man war dort nicht immer konsequent. Grossverteiler zum Beispiel durften viel früher aufmachen als Detaillisten, das war nicht ganz fair. Es hätte wirklich schneller gehen können.

Sie sind in der Region Kreuzlingen geboren und aufgewachsen. Sie wohnen immer noch dort. Was gefällt Ihnen an dieser Region am besten?

Zum Ersten natürlich der See. Zum Zweiten hat Kreuzlingen immer von der Nähe zu Konstanz profitiert. Die Stadt bietet sehr viele Möglichkeiten. Der Einkaufstourismus schadet dem Thurgau schon, aber Konstanz ist enorm schön und verleiht Kreuzlingen eine gewisse Urbanität.

Wann waren Sie das letzte Mal in Konstanz einkaufen?

2013. Früher haben wir das ab und zu gemacht. Doch wir haben dann entschieden, es nicht mehr zu tun, weil es den Detaillisten Schaden bringt. Schade eigentlich. Konstanz ist schön, es hätte viel zu bieten.

Wenn Sie den Thurgau verlassen müssten, wohin würden Sie ziehen wollen?

Das ist schwierig zu sagen. Der Thurgau ist spannend. Wenn ich nach Hause komme, dann ist es fast wie Ferien. Grün und ländlich. Gleichzeitig hat man in Kreuzlingen das Urbane und die Nähe zu Zürich. Es würde mir wirklich schwer fallen, in einen anderen Kanton zu ziehen.

Worauf freuen Sie sich an einem freien Wochenende?

Ich freue mich darauf, Zeit zu haben. Unter der Woche habe ich normalerweise einen sehr vollen Terminkalender. Am Wochenende geniesse ich dann gerne Familienzeit. Auch meine älteren Kinder aus erster Ehe treffe ich dann oft.

Sie joggen gern und machen auch sonst viel Sport. Was haben Sie sonst noch für Hobbys?

Ich bin öfters mit meinem Boot auf dem See. Das ist sehr beruhigend und erlaubt mir, mich übers Wochenende zu entspannen. Meine jüngeren Töchter und meine Frau gehen reiten.

Was bewegte Sie dazu, für das Präsidium des IHK zu kandidieren.

Ich war davor schon politisch aktiv. Zunächst als Ortsparteipräsident der FDP Kreuzlingen und Präsident des Arbeitgeberverbands. Ich fand diese Art von Arbeit immer sehr interessant. Man kann in diesen Verbänden wirklich etwas bewegen, wenn man zusammensteht. Das hat mich gereizt.

Was möchten Sie unter allen Umständen in diesem Leben noch machen?

Ich würde gerne noch eine neue Fabrik bauen. Momentan ist das allerdings nicht so einfach, weil das Land, auf dem unsere jetzige Fabrik steht, begrenzt ist. Dennoch wäre es ein Traum, eine Fabrik so zu planen und zu bauen, dass sie optimal ausgeschöpft wäre.